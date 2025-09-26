Разом будуємо сильну державу

У Кременчуці громадська організація «Захист держави» продовжує згуртовувати тих, хто небайдужий до долі нашої країни та підтримує українських військових і їхні родини.

Нещодавно ми зробили ще один важливий крок — підписали меморандум про співпрацю з ГО «Чорна варта», яку заснував ветеран Андрій Станицький.

Андрій добре знає потреби захисників не з чуток: після служби він активно займається волонтерством, допомагаючи фронту та родинам військових у тилу.

«Ми повинні не тільки підтримувати військових на передовій, а й дбати про їхні родини та молодь, яка формує майбутнє України. Тільки разом ми зможемо вибороти перемогу та побудувати сильну державу», — наголошує Андрій Станицький.

Що передбачає наше партнерство:

системну підтримку ветеранів війни;

роботу з молоддю задля виховання активної громадянської позиції та патріотизму;

розширення програм допомоги сім’ям військовослужбовців.

Ми вдячні кожному, хто долучається до спільної справи.

Ваша підтримка — це міцний тил для наших воїнів і запорука перемоги.

💙💛 Разом ми робимо важливі справи заради майбутнього України!