Разом будуємо сильну державу
У Кременчуці громадська організація «Захист держави» продовжує згуртовувати тих, хто небайдужий до долі нашої країни та підтримує українських військових і їхні родини.
Нещодавно ми зробили ще один важливий крок — підписали меморандум про співпрацю з ГО «Чорна варта», яку заснував ветеран Андрій Станицький.
Андрій добре знає потреби захисників не з чуток: після служби він активно займається волонтерством, допомагаючи фронту та родинам військових у тилу.
«Ми повинні не тільки підтримувати військових на передовій, а й дбати про їхні родини та молодь, яка формує майбутнє України. Тільки разом ми зможемо вибороти перемогу та побудувати сильну державу», — наголошує Андрій Станицький.
Що передбачає наше партнерство:
- системну підтримку ветеранів війни;
- роботу з молоддю задля виховання активної громадянської позиції та патріотизму;
- розширення програм допомоги сім’ям військовослужбовців.
Ми вдячні кожному, хто долучається до спільної справи.
Ваша підтримка — це міцний тил для наших воїнів і запорука перемоги.
💙💛 Разом ми робимо важливі справи заради майбутнього України!