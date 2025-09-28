Крюківський міст ремонтують, хлібзавод припинив роботу, будівництво у Кременчуці мініНПЗ стало можливим: дайджест тижня

Сьогодні, 14:00 Переглядів: 2 122

Пропонуємо вам тижневий огляд головних новин — усе коротко, чітко та без зайвих деталей

Будівлю колишньої автошколи продали, але скверу на її місці не буде

Ціна будівлі колишньої автошколи, що розташована на вулиці Небесної Сотні у Кременчуці, зросла на торгах до 51 мільйона гривень. Переможницею в аукціоні стала ТОВ «Рент Проперті Дніпро». У торгах взяли участь понад 30 учасників — як кременчуцькі підприємці, так і з інших регіонів. Стартова ціна лота складала 2 572 грн — фінальна ціна стала вищою у понад 19 тисяч разів.

Будівлю колишньої автошколи у Кременчуці викупила дніпровська компанія: ціна зросла у понад 19 тисяч разів

Нагадаємо, на місці старої автошколи кременчуцький виконком планував облаштувати сквер. Нерухомість влада хотіла придбати за 5 млн грн.

Понад 6 тисяч звільнених захисників вже повернулися додому

25 вересня у Кременчуці пройшла зустріч рідних військовополонених та зниклих безвісти із представником Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Полтавській області Владиславом Носенко.

За його словами, наразі у Єдиному реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин налічує понад 70 тисяч українців. Скільки з цієї чисельності знаходиться у полоні він сказати не зміг. Вдалося повернути додому 6030 звільнених захисників з усієї України. Влада продовжує наполегливо працювати, щоб повернути до дому усіх військовополонених.

Представник Уповноваженого розповів про негативні кейси: інколи родини військових натрапляють на шахраїв. Ті обіцяють максимальну допомогу, натомість просять грошей, а інколи й взагалі зникають. Носенко зауважив, що реагують на усі звернення від громадян, адже повернення всіх українців із полону — і цивільних, і військових — є найголовнішим завданням. Для цього в області працює регіональна робоча група Координаційного штабу. Прийом громадян відбувається щовівторка та щосереди із 10.00 до 16.00 у Полтаві за адресою: вул. Соборності, 45а, каб. 1–4. Попередня реєстрація не потрібна. Детальну інформацію можна отримати за контактним номером телефону: +380 (98) 552 92 53.

Найголовніше — повернути рідних: у Кременчуці відбулася зустріч родин полонених та зниклих безвісти з представником Уповноваженого з прав людини

Представник Уповноваженого з прав людини також додав, що наступна така зустріч у Кременчуці відбудеться орієнтовно за місяць.

У Кременчуці ремонтують Крюківський міст з перекриттям руху

Цими вихідними Крюківський міст повністю перекривали на декілька годин. Зокрема сьогодні з 13.00 до 16.00. Таке ж перекриття планується у понеділок, 29 вересня – теж з 13.00 до 16.00.

А з вівторка, 30 вересня і по 3 жовтня з 9.00 до 17.00 і з 18.00 до 20.00 на мосту буде закрита одна смуга руху автотранспорту. Про це повідомили у Кременчуцькій міській раді.

У Кременчуці частково обмежать рух Крюківським мостом до 3 жовтня

Відомо, що там проводяться ремонтні роботи.

Депутати Кременчуцької міськради підтримали проєкт рішення, що стосується будівництва мініНПЗ

Проєкт рішення депутати міськради розглядали у закритій частині сесії, тому про його ухвалення стало відомо лише минулого тижня, хоча рішення про внесення змін до детального плану території в Північному промисловому вузлі міста було ухвалене на сесії міської ради ще 19 вересня. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів депутат міської ради Богдан Лазоренко.

Раніше питання, що стосувались будівництва міні НПЗ у Кременчуці ухвалювалися відкрито і виносилися на обговорення з громадою. Після судових оскаржень дій місцевої влади, доступ громадськості та ЗМІ міська влада обмежила.

Згідно з проєктом, на цій території планують збудувати завод із переробки вуглеводневої сировини. Торік на громадських обговореннях головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Левунін заявляв, що на заводі перероблятимуть газовий конденсат.

Нагадаємо, що Верховний Суд 25 серпня 2025 року скасував та визнав незаконним рішення Кременчуцької міської ради, що стосується нового приватного заводу в громаді, більш відомий серед населення як мініНПЗ.

Суд підтвердив рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року та Другого апеляційного адмінсуду від 10 грудня 2024 року. Таким чином, остаточно скасовано рішення сесії міської ради від 8 вересня 2023 року, яким депутати затвердили зміни до детального плану території Північного промислового вузла.

У Кременчуці депутати підтримали черговий проєкт рішення, що стосується будівництва нового заводу: що відомо

За словами Богдана Лазоренка, після рішення Верховного Суду будь-які будівельні роботи, пов’язані зі зведенням заводу на Молодіжному, є незаконними.

Двом підпалювачам автівок у Кременчуці суд обрав запобіжний захід

У Кременчуці суд обрав запобіжні заходи двом юнакам, яких підозрюють у замовному підпалі трьох автомобілів. У ніч на 15 вересня вони на проспекті Лесі Українки підпалили автомобілі Ford Mustang, Dodge Ram та Mazda CX7.

Уже 17 вересня обом молодикам повідомили про підозру, а ще за два дні обрали запобіжні заходи.

Відомо, що підозрюваним 19 та 17 років. Один із фігурантів перебуватиме під вартою, щодо іншого застосували домашній арешт у нічний час. Неповнолітній підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом із 19.00 до 7.00.

А 19-річному молодикові призначили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 16-го листопада із правом внесення 151400 грн застави.

У Кременчуці суд обрав запобіжний захід юнакам, що підпалили три автомобілі

У Кременчуці припинив роботу хлібзавод ТОВ «Київхліб»

У Кременчуці припинив роботу хлібзавод, що на Першому Занасипі. Про це стало відомо у понеділок, 22-го вересня. Міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому зауважив, що перебоїв з хлібом у місті не має бути й назвав можливою причиною закриття підприємства те, що генеральний офіс компанії, ймовірно, проводить реструктуризацію підприємства

У Кременчуці зупинив роботу хлібзавод на Першому Занасипі: перебоїв з хлібом у місті не буде

Кременчуцьку адвокатку та таксиста взяли під варту за створення схеми уникнення мобілізації

Минулої неділі стало відомо, що Шевченківський райсуд Полтави обрав запобіжний захід двом фігурантам справи про перешкоджання мобілізації. За рішенням судді, 38-річну адвокатку та 25-річного чоловіка взяли під варту на 60 днів без права застави. За даними слідства, адвокатка систематично консультувала військовозобов’язаних, як уникати явки до ТЦК та СП, проходження ВЛК та уточнення даних. Вона також нібито створила схему з подання неправдивих відомостей та використовувала зв’язки в медичних і військових установах для зриву мобілізаційних заходів у Полтаві та Кременчуці.

Крім того, жінка організувала схему втечі мобілізованих із пунктів збору ТЦК та СП, залучивши до цього знайомого водія таксі.

У Полтаві кременчуцьку адвокатку та таксиста взяли під варту за схему уникнення мобілізації

Обом особам повідомили про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, вчинене групою осіб).