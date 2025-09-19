Кременчуцька мерія готова викупити приміщення автошколи за 5 млн грн

На його місці планують сквер або ветеранський бізнес-хаб

19 вересня під час сесії міськради мер Кременчука Віталій Малецький повідомив, що влада готова витратити майже 5 млн грн на викуп приміщення колишньої автошколи на вулиці Небесної Сотні. Про це повідомила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

За словами Віталія Малецького, після викупу приміщення планують знести. Далі розглядають два варіанти використання території: створення скверу або бізнес-хабу для ветеранів.

Секретар міськради Юрій Гриценко підтримує ідею скверу, тоді як депутат Сергій Порчирян висловився проти, аргументуючи, що у житловому масиві вечорами може збиратися молодь і заважати мешканцям. Попри це він проголосував «за».

Остаточне рішення ухвалюватимуть після викупу об’єкта.

Нагадаємо, що будівлю виставило на продаж регіональне відділення Фонду держмайна. Її стартова ціна на платформі Prozorro Sale становить 2572 грн, нині триває подача заявок на аукціон.