На місці старої автошколи у Кременчуці з’явиться новий сквер: будівлю знесуть — міськрада

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 1 079

Відомо, що влада планує викупити будівлю, що нині виставлена на аукціон, і знести її

На місці будівлі колишньої автошколи на вулиці Небесної Сотні міська рада планує зробити сквер. Про це повідомив секретар міської ради Юрій Гриценко під час депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 17 вересня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».

Відомо, що влада планує викупити будівлю, що нині виставлена на аукціон, і знести її. Стартова ціна продажу — 2 тис. 572 гривні, вказано на платформі Prozorro Sale. Нині триває подача заявок на участь в аукціоні.

Будівля належить регіональному відділенню Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.