На місці старої автошколи у Кременчуці з’явиться новий сквер: будівлю знесуть — міськрада

На місці будівлі колишньої автошколи на вулиці Небесної Сотні міська рада планує зробити сквер. Про це повідомив секретар міської ради Юрій Гриценко під час депутатської комісії з питань бюджету і фінансів 17 вересня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа».
Відомо, що влада планує викупити будівлю, що нині виставлена на аукціон, і знести її. Стартова ціна продажу — 2 тис. 572 гривні, вказано на платформі Prozorro Sale. Нині триває подача заявок на участь в аукціоні.
Будівля належить регіональному відділенню Фонду державного майна України по Полтавській та Сумській областях.
Нагадаємо, будівлю головного відділення «Укрпошти» у Кременчуці продають через аукціон. Стартова ціна — майже 15 млн гривень.
