Рада спростила ввезення автівок як гуманітарної допомоги

Сьогодні, 12:02

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12010, який спрощує ввезення транспорту та обладнання як гуманітарної допомоги під час воєнного стану.

Як зазначено у пояснювальній записці, від вітчизняних і міжнародних донорів в Україну надходить значна кількість благодійної допомоги. Закон має на меті створити простіший алгоритм для ввезення транспорту, необхідного для гуманітарних і медичних евакуацій, забезпечення роботи критичної інфраструктури та заходів, пов’язаних із підвищенням обороноздатності.

Транспортні засоби, які ввозяться для виконання статутних цілей громадських об’єднань, благодійних організацій і відокремлених підрозділів іноземних НУО, акредитованих в Україні, визнаються гуманітарною допомогою.

Конкретні вимоги для їх ввезення визначатиме Кабінет Міністрів України.

