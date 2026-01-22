У Кременчуці знову планують продати адмінбудівлю «Укртранснафти» за понад 50 млн гривень

Акціонерне товариство «Укртранснафта» повторно оголосило аукціон з продажу адмінбудівлі, яка раніше використовувалася як офіс підприємства у Кременчуці. Стартова ціна за лот — 54,6 млн гривень. Про це стало відомо з системи Prozorro Sale 22 січня.
Торги мають розпочатись 20 лютого. Будівля розташована у центрі Кременчука на вулиці Перемоги, 32/5. Загальна площа — 3233,8 кв. м. До нього входять адміністративна будівля площею 2726,2 кв. м, гараж на 111,4 кв. м та закрита стоянка з дизельною електростанцією площею 396,2 кв. м. Також разом з нерухомістю продають рухоме майно — загалом 400 інвентарних одиниць.
Об'єкт зводили у кілька етапів: адміністративний корпус — у 1980 році, гараж — у 1981-му, а закриту стоянку з дизельною електростанцією — у 1997 році. Об’єкт оснащений ліфтами, інженерними мережами, системами вентиляції, кондиціонування та пожежної безпеки. Технічний стан будівлі оцінюють як задовільний.
З листопада 2022 року підрозділи АТ «Укртранснафта» були переведені на інші локації, після чого об’єкт не використовують.
Додамо, що перший аукціон «Укртранснафта» скасувала 2 січня у зв’язку з виробничою потребою. Торги мали розпочатись 15 січня. Стартова ціна за лот не змінилась.
