Стартова ціна — понад 54 млн грн. У Кременчуці скасували продаж адмінбудівлі «Укртранснафти»

Сьогодні, 19:01

Акціонерне товариство «Укртранснафта» скасувало аукціон з продажу власної адмінбудівлі у Кременчуці, яка раніше використовувалася як офіс підприємства. Це сталось у зв’язку з виробничою потребою. Про це стало відомо з платформи Prozorro.Sale.

Аукціон скасували 2 січня, самі ж торги мали розпочатись 15 січня. Стартова ціна лота — 54,6 млн грн з урахуванням ПДВ.

Будівля розташована у центрі Кременчука на вулиці Перемоги, 32/5. Загальна площа — 3233,8 кв. м. До нього входять адміністративна будівля площею 2726,2 кв. м, гараж на 111,4 кв. м та закрита стоянка з дизельною електростанцією площею 396,2 кв. м. Також разом з нерухомістю продають рухоме майно — загалом 400 інвентарних одиниць.

Об'єкт зводили у кілька етапів: адміністративний корпус — у 1980 році, гараж — у 1981-му, а закриту стоянку з дизельною електростанцією — у 1997 році. Об’єкт оснащений ліфтами, інженерними мережами, системами вентиляції, кондиціонування та пожежної безпеки. Технічний стан будівлі оцінюють як задовільний.

З листопада 2022 року підрозділи АТ «Укртранснафта» були переведені на інші локації, після чого об’єкт не використовують.

