Полтавський обласний центр з гідрометеорології підвів підсумоки 2025 року

Полтавський гідрометцентр оприлюднив підсумки 2025 року. Середня річна температура повітря по області склала 10 градусів тепла, це вище норми на 1,4-1,6 градус.

Максимальна температура становила 34-36 градусів тепла і фіксувалась у другій третині липня.

Мінімальна за рік температура дорівнювала 14-18 градусам морозу і фіксувалась в другій декаді лютого. За даними метеорологів річна сума опадів склала 424-490 мм, що становить 71-87% норми. Розподіл опадів, зазначають синоптики, був не рівномірним у просторі та часі: найбільше їх, порівняно із нормою, випало травні, найменше — у січні.

За 2025 рік по області відмічалось 86 небезпечних метеорологічних явищ, а добовий максимум температури повітря фіксували 17 разів.