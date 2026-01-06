ГО "Захист держави"
«Лікування» без лікарів і з пігулками невідомого походження: у Полтаві розслідують діяльність псевдореабілітаційного центру

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 231

 

Слідчі Полтавщини розслідують кримінальне провадження щодо можливого шахрайства та незаконного позбавлення волі людей під виглядом лікування від наркотичної залежності. Суд надав дозвіл правоохоронцям отримати банківські дані, пов’язані з діяльністю ймовірно фіктивного центру

За матеріалами досудового розслідування, у липні 2023 року мешканка Полтавщини звернулася до поліції із заявою про те, що невідомі особи обманом заволоділи 17 тисячами гривень її родини, пообіцявши лікування та проживання для її чоловіка, який мав наркотичну залежність.

Жінка розповіла, що разом із чоловіком шукала реабілітаційний центр через знайомих. Їм порадили заклад без офіційної назви, розташований у приватному домоволодінні. Там чоловіка переконали залишитися на «лікування», запевнивши, що з ним працюють фахові лікарі, діє чіткий розпорядок дня, а зв’язок із рідними дозволений лише через два тижні.

За умовами перебування всі особисті речі та телефони у пацієнтів забирали, а оплату попросили перерахувати на кілька банківських рахунків. Загалом родина переказала 17 тисяч гривень.

Однак уже за добу жінка втратила будь-який зв’язок із чоловіком. Лише пізніше він зміг зателефонувати з чужого телефону та попросив терміново забрати його. Коли жінка приїхала, чоловік був наляканий, босий і повідомив, що жодного реального лікування не було:
аналізи не проводили, лікарів не бачив, а пацієнтам просто двічі на день давали по кілька пігулок невідомого походження, після яких з’являлися нудота, сильна слабкість і сонливість.

У межах розслідування правоохоронці провели обшуки за адресами, пов’язаними з діяльністю цього «центру», та вилучили численні банківські картки різних фінансових установ.

Слідчий суддя Октябрського районного суду Полтави дійшов висновку, що банківська інформація має важливе значення для встановлення всіх обставин справи, і дозволив тимчасовий доступ до рахунків, руху коштів, даних про транзакції, відео з банкоматів, IP-адрес та фінансових номерів телефонів.

Розслідування ведеться за статтями про шахрайство та незаконне позбавлення волі. Правоохоронці встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності псевдореабілітаційного закладу, а також можливих інших потерпілих.

Нагадаємо, що в Полтаві судять посадовців ГУ Держпродспоживслужби Полтавської області через фіктивне працевлаштування людей, які насправді не виконуцвали посадові обовʼязки та не відвідували роботу.

Автор: Катерина Животовська Джерело фото: ілюстративне
Теги: суд шахрайство
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

