Полтавщина

Доларовий мільйонер Олег Пахніц звільнився з посади керівника БЕБ Полтавщини

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 309

 

Офіційно повідомляється, що посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням. Водночас джерела зазначають: рішення про його відставку ухвалювалося на рівні центрального апарату БЕБ

У Територіальному управлінні Бюро економічної безпеки України в Полтавській області змінився керівник. Олег Пахніц більше не очолює відомство — його повноваження припинені наприкінці грудня 2025 року. Про це повідомляє видання «Полтавщина».

Офіційно повідомляється, що посадовець написав заяву на звільнення за власним бажанням. Водночас джерела зазначають: рішення про його відставку ухвалювалося на рівні центрального апарату БЕБ.

Наразі виконання обов’язків керівника теруправління покладено на Олександра Капіноса, який раніше очолював підрозділ детективів. Інформація про Олега Пахніца вже зникла з офіційного сайту відомства, що підтверджує кадрові зміни.

За даними видання «Полтавщина», відповідний наказ був підписаний ще 26 грудня.

Причини звільнення офіційно не розголошуються. Втім, джерела пов’язують відставку з питаннями до ефективності роботи керівництва теруправління. Зокрема, йдеться про ситуацію у Кременчуці, де, попри роботу БЕБ, тривалий час фіксували нелегальну торгівлю підакцизними товарами. Також згадується історія з ухиленням від сплати податків великою торговельною мережею «Маркетопт». В обох випадках у публічному просторі фігурує ім’я депутата Полтавської обласної ради Сергія Мазура.

Олег Пахніц очолив полтавське управління БЕБ у грудні 2022 року. До цього він понад 15 років працював у прокуратурі, а згодом займався підприємницькою діяльністю.

Окремий резонанс викликала його декларація за 2024 рік. Згідно з документом, Пахніц входить до числа найбільш заможних посадовців у системі економічної безпеки. У власності родини — десятки земельних ділянок, переважно у Дніпропетровській області, житлова й комерційна нерухомість у Дніпрі, а також право користування квартирою за кордоном.

Серед задекларованого майна — кілька преміальних автомобілів, вантажний транспорт для агробізнесу та одномоторний літак, оформлений на агрофірму. Крім того, посадовець задекларував колекцію мисливської зброї та значні грошові заощадження — 6,5 млн доларів готівкою.

Нагадаємо, що на вихідних Зеленський анонсував ротації всіх керівників правоохоронних органів і перезавантаження оборонного сектору.

Автор: Катерина Животовська Джерело фото: TELEGRAF
Теги: БЕБ звільнення посадовці
