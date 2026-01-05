До трьох черг відключень: яким буде ГПВ на Полтавщині 6 січня

У вівторок, 6 січня, у Полтавській області застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Максимально протягом дня одночасно відключатимуть до трьох черг.
Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго» у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України.
За інформацією обленерго, графік на 6 січня виглядає так:
Ознайомитися з погодинним графіком відключень та перевірити перелік адрес можна на офіційному сайті обленерго.
Також жителі області можуть підписатися на Telegram-бот, який надсилатиме автоматичні сповіщення про застосування графіків.
