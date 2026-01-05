ГО "Захист держави"
До трьох черг відключень: яким буде ГПВ на Полтавщині 6 січня

Сьогодні, 21:00 Переглядів: 93

У Полтавській області 6 січня діятимуть погодинні відключення світла до трьох черг

У вівторок, 6 січня, у Полтавській області застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Максимально протягом дня одночасно відключатимуть до трьох черг.

Про це повідомили у АТ «Полтаваобленерго» у зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі України.

Як відключатимуть світло

За інформацією обленерго, графік на 6 січня виглядає так:

  • з 00.00 до 6.00 — 1,5 черги
  • з 6.00 до 8.00 — 2 черги
  • з 8.00 до 10.00 — 2,5 черги
  • з 10.00 до 20.00 — 3 черги
  • з 20.00 до 23.00 — 2,5 черги
  • з 23.00 до 23.59 — 2 черги

Де перевірити свою чергу

Ознайомитися з погодинним графіком відключень та перевірити перелік адрес можна на офіційному сайті  обленерго.

Також жителі області можуть підписатися на Telegram-бот, який надсилатиме автоматичні сповіщення про застосування графіків.

Телеграф
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Вверх