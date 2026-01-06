ГО "Захист держави"
Полтавщина

У Полтаві екоінспектори зафіксували витік невідомої речовини на землю

Сьогодні, 21:01 Переглядів: 152

 

Фахівці відібрали проби ґрунту на аналіз, який має встановити, чи є факт забруднення та його масштаби

5 січня працівники Державної екологічної інспекції Центрального округу під час перевірки виявили витік невідомої речовини на земельну ділянку в місті Полтава неподалік вулиці Кучеренка. Про це повідомляється на сторінці Державної екологічної інспекціії Центрального Округу.

 
Під час обстеження території фахівці відібрали проби ґрунту для інструментально-лаболаторного дослідження. Аналіз має встановити, чи є факт забруднення земель і визначити його масштаби.

У разі підтвердження забруднення результати лабораторних досліджень скерують до правоохоронних органів для подальшого реагування.

Нагадаємо, що в грудні 2025 року у Полтаві екоінспектори зафіксували витік невідомої речовини.

Автор: Катерина Животовська Джерело фото: Державна екологічна інспекція Центрального Округу
Теги: екологія екологічна інспекція Полтава
