У Полтаві екоінспектори зафіксували витік невідомої речовини на землю

5 січня працівники Державної екологічної інспекції Центрального округу під час перевірки виявили витік невідомої речовини на земельну ділянку в місті Полтава неподалік вулиці Кучеренка. Про це повідомляється на сторінці Державної екологічної інспекціії Центрального Округу.
Під час обстеження території фахівці відібрали проби ґрунту для інструментально-лаболаторного дослідження. Аналіз має встановити, чи є факт забруднення земель і визначити його масштаби.
У разі підтвердження забруднення результати лабораторних досліджень скерують до правоохоронних органів для подальшого реагування.
Нагадаємо, що в грудні 2025 року у Полтаві екоінспектори зафіксували витік невідомої речовини.
