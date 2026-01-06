У Полтаві судитимуть чоловіка, який під час сварки побив іншого битою

Сьогодні, 22:00

У Полтаві судитимуть чоловіка, який торік у жовтні під час конфлікту побив іншого чоловіка битою. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, подія сталася 18 жовтня 2025 року у дворі багатоквартирного будинку на вулиці Симона Петлюри. За даними слідства, між підозрюваним і кількома місцевими мешканцями виник конфлікт. Під час з’ясування стосунків чоловік ударив одного з учасників бійки битою по голові.

Унаслідок нападу 40-річний потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя та здоров’я.

У поліції також зазначили, що після нападу зловмисник утік із місця події на власному автомобілі, однак поліцейські оперативно встановили його особу та затримали.

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Поліціянти скерували справу до суду.

Чоловікові інкримінують умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень (ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України). Йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

