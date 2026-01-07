Відійшов у вічність захисник зі 107 реактивної Кременчуцької бригади Петро Бибик

1 січня 2026 року відійшов у вічність Петро Бибик — старший солдат, майстер відділення технічного обслуговування автомобільної техніки 107 реактивної артилерійської Кременчуцької бригади Збройних Сил України. Прощання відбулося 5 січня у Хоролі на площі імені Т.Г. Шевченка.

Петро Борисович Бибик народився 30 травня 1972 року. Проживав у місті Хорол. Протягом служби Петро Борисович чесно й самовіддано виконував свій військовий обов’язок, залишаючись вірним присязі. Побратими та близькі згадують його як відповідальну та витриману людину, віддану справі захисту держави. Життя захисника обірвалося внаслідок хвороб, набутих під час проходження військової служби.

У нього залишилися дружина та донька.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким полеглого військовослужбовця.