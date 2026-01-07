Громадам Полтавщини передали генератори від Тайваню: два отримали на Кременчуччині

Десять громад Полтавської області отримали дизельні генератори потужністю 28–30 кіловат. Про це повідомили у пресслужбі Асоціації міст України.

Генератори передали в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Асоціацією міст України та Представництвом Тайбею. Обладнання вже доставили до громад області.

Генератори отримали:

Козельщинська селищна громада;

Коломацька сільська громада;

Кременчуцька міська громада;

Ланнівська сільська громада;

Мартинівська сільська громада;

Нехворощанська сільська громада;

Новосанжарська селищна громада;

Опішнянська селищна громада;

Решетилівська міська громада;

Терешківська сільська громада.

За інформацією Асоціації міст України, кожен генератор може автономно забезпечити електропостачання соціально важливих об’єктів, зокрема:

роботу систем опалення та освітлення дитячого садка до 200 дітей;

освітлення школи до 600 учнів;

повноцінну роботу трьох амбулаторій сімейної медицини;

функціонування трьох стаціонарних пунктів незламності та обігрів до 50 людей у кожному.

У пресслужбі Кременчуцької міськради зазначили, що генератор передали комунальному підприємству «Кременчукводоканал» — його встановлять на одній із підкачувальних підстанцій.