Громадам Полтавщини передали генератори від Тайваню: два отримали на Кременчуччині

Десять громад Полтавської області отримали дизельні генератори потужністю 28–30 кіловат. Про це повідомили у пресслужбі Асоціації міст України.
Генератори передали в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Асоціацією міст України та Представництвом Тайбею. Обладнання вже доставили до громад області.
Генератори отримали:
Козельщинська селищна громада;
Коломацька сільська громада;
Кременчуцька міська громада;
Ланнівська сільська громада;
Мартинівська сільська громада;
Нехворощанська сільська громада;
Новосанжарська селищна громада;
Опішнянська селищна громада;
Решетилівська міська громада;
Терешківська сільська громада.
За інформацією Асоціації міст України, кожен генератор може автономно забезпечити електропостачання соціально важливих об’єктів, зокрема:
роботу систем опалення та освітлення дитячого садка до 200 дітей;
освітлення школи до 600 учнів;
повноцінну роботу трьох амбулаторій сімейної медицини;
функціонування трьох стаціонарних пунктів незламності та обігрів до 50 людей у кожному.
У пресслужбі Кременчуцької міськради зазначили, що генератор передали комунальному підприємству «Кременчукводоканал» — його встановлять на одній із підкачувальних підстанцій.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.