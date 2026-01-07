ГО "Захист держави"
Кременчук, Полтавщина

Громадам Полтавщини передали генератори від Тайваню: два отримали на Кременчуччині

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 70

 

Таким чином планують підсилити сфери медицини, освіти та теплопостачання

Десять громад Полтавської області отримали дизельні генератори потужністю 28–30 кіловат. Про це повідомили у пресслужбі Асоціації міст України.

Генератори передали в межах Меморандуму про взаєморозуміння та співпрацю між Асоціацією міст України та Представництвом Тайбею. Обладнання вже доставили до громад області.

Генератори отримали:

  • Козельщинська селищна громада;

  • Коломацька сільська громада;

  • Кременчуцька міська громада;

  • Ланнівська сільська громада;

  • Мартинівська сільська громада;

  • Нехворощанська сільська громада;

  • Новосанжарська селищна громада;

  • Опішнянська селищна громада;

  • Решетилівська міська громада;

  • Терешківська сільська громада.

За інформацією Асоціації міст України, кожен генератор може автономно забезпечити електропостачання соціально важливих об’єктів, зокрема:

  • роботу систем опалення та освітлення дитячого садка до 200 дітей;

  • освітлення школи до 600 учнів;

  • повноцінну роботу трьох амбулаторій сімейної медицини;

  • функціонування трьох стаціонарних пунктів незламності та обігрів до 50 людей у кожному.

У пресслужбі Кременчуцької міськради зазначили, що генератор передали комунальному підприємству «Кременчукводоканал» — його встановлять на одній із підкачувальних підстанцій.

Автор: Яна Гудзь
