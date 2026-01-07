Днями на Полтавщині прогнозують дощ, мокрий сніг і поривчастий вітер

8 та 9 січня на Полтавщині очікують хмарну погоду з дощем, який згодом перейде у сніг, а також поривчастий вітер
У середу, 8 січня, на Полтавщині буде хмарно. Протягом дня йтиме дощ. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/с . Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів тепла. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного гідрометцентру.
У четвер, 9 січня, також збережеться хмарна погода. Синоптики прогнозують невеликий дощ із переходом у сніг. Очікується сильний вітер, місцями пориви сягатимуть до 15-18 м/с. Температура протягом доби—від 0 до 5 градусів морозу.
Нагадаємо, що за 2025 рік по області відмічалось 86 небезпечних метеорологічних явищ.
