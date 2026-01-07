ГО "Захист держави"
Надзвичайні новини

За добу на Полтавщині сталися чотири пожежі, у Полтаві травмувалася людина

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 145

 

6 січня на Полтавщині горіли гаражі, господарська споруда, літня кухня та багатоповерхівка в Полтаві

6 січня рятувальники Полтавщини чотири рази виїжджали на ліквідацію пожеж у різних громадах області. В одному з випадків—у Полтаві—травмувалася людина.

Після опівночі, 0.12 у селищі Велика Багачка Миргородського району на вулиці Гірській загорівся гараж. Вогонь знищив покрівлю та перекриття на площі 15 м2, а також легковий автомобіль. Ще два суміжні гаражі зазнали пошкоджень. Рятувальники змогли врятувати два гаражі, легковик та причіп. До гасіння залучали підрозділ 27-ї державної пожежно-рятувальної частини.

Близько 4.21 пожежа сталася у селищі Чорнухи Лубенського районуна вулиці Спортивній. Там загорілася господарська споруда. Вогонь знищив перекриття на площі 3 м2, газовий лічильник та майно, ще 20 м2 покрівлі й перекриття пошкодив. Рятувальники врятували споруду та розташований поруч житловий будинок. На місці працював підрозділ 9-ї ДПРЧ.

Уранці, о 10.28, пожежа виникла в селі Дубина Новосанжарської громади. Загорілася літня кухня на вулиці Центральній. Вогонь знищив перекриття на площі 25 м2, електроприлади та майно, а стіни приміщення закоптило на площі 40 м2. Рятувальники не дали вогню перекинутися на житловий будинок. До гасіння залучали підрозділ 26-ї ДПРЧ.

Увечері, 0 21.24 пожежа сталась у подільському районі Полтави, на вулиці Олександра Бідного. Загоряння виникло в багатоповерховому житловому будинку. Внаслідок пожежі травмувалася одна людина, майно знищене, стіни балкону закоптило на площі 10 м2. Пожежу ліквідували ще до прибуття підрозділів ДСНС.

Автор: Катерина Животовська
Інформація

