7 січня туман спостерігатиметься впродовж дня

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 107

У Полтавській області синоптики попереджають про туман, який зберігатиметься впродовж дня 7-го січня. За прогнозом видимість становитиме 200-500 метрів. У зв’язку з цим оголосили перший рівень небезпечності—жовтий. Про це повідомили в Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними, дотримуватися безпечної швидкості руху та зважати на ускладнені погодні умови.

