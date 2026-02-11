У Кременчуці планують збільшити фінансування на вшанування полеглих захисників

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 23

На вручення відзнаки «Захисник України — Герой Кременчука» додатково передбачили 288 тисяч гривень

У Кременчуці планують збільшити фінансування на вшанування пам’яті загиблих на війні захисників. Про це стало відомо із проєкту рішення Кременчуцької міської ради, який мають розглянути на найближчому засіданні сесії.

Згідно з документом, загальний обсяг фінансування програми з бюджету громади становитиме 25 мільйонів 801 тисяча 320 гривень.

Додаткові кошти планують залучити на проведення заходів з вручення Почесної відзнаки Кременчуцької міської територіальної громади «Захисник України — Герой Кременчука», якою посмертно нагороджують полеглих військових.

Зокрема, у 2026 році за кошти місцевого бюджету планують придбати:

паперові теки для вручення відзнак — на 21 тисячу гривень;

квіти — на 153 тисячі гривень;

Державні Прапори України — на 114 тисяч гривень.

Загальна сума додаткових витрат становить 288 тисяч гривень.

Отримати гроші має Департамент соціального захисту населення — він є розпорядником відповідно до міської програми. Кошти спрямують на проведення урочистих заходів із вручення відзнаки родинам загиблих захисників і захисниць.

Нагадаємо, раніше місто виділило зі Стабфонду громади майже пів мільйона гривень на придбання самих нагород «Захисник України — Герой Кременчука».