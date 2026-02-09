ГО "Захист держави"
Кременчук, Гроші, Війна

У Кременчуці спрямують ще майже пів мільйона гривень на придбання нової нагороди

Сьогодні, 09:29 Переглядів: 248

 

Закупити нагороди має виконком

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади спрямовують майже пів мільйона гривень на придбання нових нагород «Захисник України — Герой Кременчука»: їхнє вручення у місті запровадили торік. Про це стало відомо під час засідання постійної депутатської комісії з питань фінансів та бюджету 6 лютого.

Відомо, що нагороди має закупити виконком — для цього зі Стабфонду виділяють 468 тисяч гривень.

Нагороджуватимуть ними посмертно загиблих або померлих захисників, які були зареєстровані чи проживали на території Кременчуцької громади, навчались тут, мали статус внутрішньо переміщених осіб або перебували на військовому обліку у місцевому ТЦК та СП. Також відзнаку зможуть отримати ті, чиї родини нині проживають у громаді.

Нагадаємо, торік на придбання цих нагород місто вже виділяло 568 тисяч гривень.

Автор: Яна Гудзь
