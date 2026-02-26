У Миргородському районі за добу дві жінки стали жертвами шахраїв і втратили майже 300 тисяч гривень. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 51-річній мешканці села Поділ зателефонував чоловік, який представився працівником банку. Він запропонував жінці оформити кредит. Після того як вона виконала його вказівки, з її рахунків зникли гроші.

Крім того, 76-річній жительці Миргорода зателефонували невідомі, які назвалися правоохоронцями. Вони повідомили, що жінка нібито є фігуранткою кримінального провадження за державну зраду, та під цим приводом виманили в неї кошти.

За обома фактами слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Поліція встановлює осіб, причетних до злочинів.

Як діють шахраї

Правоохоронці нагадують про найпоширеніші схеми обману:

«Працівник банку» — зловмисники повідомляють про «підозрілі операції» та випитують реквізити картки, CVV-код і SMS-коди.

— зловмисники повідомляють про «підозрілі операції» та випитують реквізити картки, CVV-код і SMS-коди. Фішингові посилання — надсилають повідомлення з проханням проголосувати, підтвердити доставку чи отримати «допомогу». Після переходу викрадають дані.

— надсилають повідомлення з проханням проголосувати, підтвердити доставку чи отримати «допомогу». Після переходу викрадають дані. «Родич у біді» — телефонують і повідомляють, що близька людина нібито потрапила в ДТП, та вимагають гроші.

— телефонують і повідомляють, що близька людина нібито потрапила в ДТП, та вимагають гроші. Фейковий заробіток у соцмережах — обіцяють легкий дохід, а потім переконують вкласти гроші.

— обіцяють легкий дохід, а потім переконують вкласти гроші. Продаж неіснуючих товарів — просять передоплату за товар, який не надсилають.

Як уберегтися

Поліція закликає:

не повідомляти стороннім реквізити банківських карток та коди з SMS;

не переходити за підозрілими посиланнями;

не довіряти пропозиціям «легкого заробітку»;

не перераховувати передоплату незнайомцям;

у разі підозрілих дзвінків одразу телефонувати 102.

Правоохоронці просять громадян бути уважними та не піддаватися на психологічний тиск шахраїв.

