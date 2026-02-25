25 лютого близько 23.30 у Полтаві пролунали понад вісім вибухів. Їх чули в різних частинах міста.

У Полтавській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворожу атаку відбивають сили протиповітряної оборони. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Полтавська міська рада також підтвердила вибухи у громаді та рекомендувала містянам відійти від вікон під час повітряної тривоги.

За даними OSINT-спільнот станом на 23.39, у напрямку міста рухалися щонайменше шість безпілотників. Повідомляли, що «шахеди» фіксували, зокрема, над Подільським районом.

Повітряні Сили ЗСУ о 23.47 інформували про БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, а також південніше Полтави. Окремий дрон зафіксували над Миргородським районом.

Інформація про можливі наслідки уточнюється.

Доповнено:

Станом на 00.40 пролунало вже не менше 10 вибухів.

Доповнено:

Як зранку 26 лютого повідомили у Полтавській облвійськадміністрації, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі.

За інформацією ДСНС пожежі, які виникли унаслідок атаки – ліквідовані.

У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.

Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Обійшлося без постраждалих.

Доповнено:

Після нічної атаки «Геранями-2» на Полтавщині прокуратура відкрила два кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини. Пошкоджено підприємство та приватні будинки.

Доповнено:

За словами Володимира Зеленського, росіяни били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині.

Нагадаємо, що зранку 22 лютого кременчуківці чули кілька потужних вибухів.