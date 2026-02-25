25 лютого близько 23.30 у Полтаві пролунали понад вісім вибухів. Їх чули в різних частинах міста.
У Полтавській обласній військовій адміністрації повідомили, що ворожу атаку відбивають сили протиповітряної оборони. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Полтавська міська рада також підтвердила вибухи у громаді та рекомендувала містянам відійти від вікон під час повітряної тривоги.
За даними OSINT-спільнот станом на 23.39, у напрямку міста рухалися щонайменше шість безпілотників. Повідомляли, що «шахеди» фіксували, зокрема, над Подільським районом.
Повітряні Сили ЗСУ о 23.47 інформували про БпЛА на межі Сумської та Полтавської областей, а також південніше Полтави. Окремий дрон зафіксували над Миргородським районом.
Інформація про можливі наслідки уточнюється.
Доповнено:
Станом на 00.40 пролунало вже не менше 10 вибухів.
Доповнено:
Як зранку 26 лютого повідомили у Полтавській облвійськадміністрації, внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені обʼєкти промислового підприємства у Полтавському районі.
За інформацією ДСНС пожежі, які виникли унаслідок атаки – ліквідовані.
У Лубенському районі внаслідок падіння уламків пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач.
Без світла – 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання.
Обійшлося без постраждалих.
Доповнено:
Після нічної атаки «Геранями-2» на Полтавщині прокуратура відкрила два кримінальні провадження за статтею про воєнні злочини. Пошкоджено підприємство та приватні будинки.
Доповнено:
За словами Володимира Зеленського, росіяни били також по газовій інфраструктурі на Полтавщині.
Нагадаємо, що зранку 22 лютого кременчуківці чули кілька потужних вибухів.
Слава ППО!
