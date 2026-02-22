У Кременчуці близько 6.50 ранку містяни чули декілька потужних вибухів. Кременчуківці їх чули у різних районах міста. Повітряна тривога безперервно триває з 0.55.
Водночас дані моніторигових каналів руху ракет не показують. Можливо це робота ППО по безпілотникам.
Офіційних даних щодо повітряного удару ворога поки немає.
Залишайтесь в укриттях!
Доповнено 07.27:
Вночі моніторингові канали фіксували прольот 8-10х крилатих ракет через Полтавщину на Черкащину та 35 БпЛА у бік Кременчука. Вранці Кропивницький потрапив під масований удар балістики — на місто летить вже пʼята ракета.
Доповнено 07.53:
За даними моніторингових каналів Кременчук та його передмістя атакували щонайменше 8 балістичних ракет, серед яких могли бути аеробалістичні «Кінджали». Офіційних даних щодо ракетної атаки досі немає.
Доповнено 08.00:
О 07.58 по Кременчуцькому району дали відбій «повітряної тривоги». Вона безперервно тривала з 0.55.
Про наслідки атаки ворога повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.
Доповнено 08.14:
