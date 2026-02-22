ГО "Захист держави"
Топ новина, Кременчук, Війна

У Кременчуці чутно вибухи: працює ППО (доповнено)

Сьогодні, 07:09 Переглядів: 2 682

 

Залишайтесь в укриттях

У Кременчуці близько 6.50 ранку містяни чули декілька потужних вибухів. Кременчуківці їх чули у різних районах міста. Повітряна тривога безперервно триває з 0.55.

Водночас дані моніторигових каналів руху ракет не показують. Можливо це робота ППО по безпілотникам.

Офіційних даних щодо повітряного удару ворога поки немає.

Залишайтесь в укриттях!

Доповнено 07.27:

Вночі моніторингові канали фіксували прольот 8-10х крилатих ракет через Полтавщину на Черкащину та 35 БпЛА у бік Кременчука. Вранці Кропивницький потрапив під масований удар балістики — на місто летить вже пʼята ракета.

Доповнено 07.53:

За даними моніторингових каналів Кременчук та його передмістя атакували щонайменше 8 балістичних ракет, серед яких могли бути аеробалістичні «Кінджали». Офіційних даних щодо ракетної атаки досі немає.

Доповнено 08.00:

О 07.58 по Кременчуцькому району дали відбій «повітряної тривоги». Вона безперервно тривала з 0.55.

Про наслідки атаки ворога повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

Доповнено 08.14:

Про наслідки атаки ворога повідомив очільник Полтавської ОВА Віталій Дяківнич.

— Сьогодні вночі під час чергової ворожої атаки на Полтавщині працювала ППО. У Полтавському районі, унаслідок падіння уламків БПлА, пошкоджено паркани приватних домоволодінь. На щастя обійшлося без постраждалих. Інформації про влучання чи падіння уламків в інших районах області не надходило, — написав він у своєму Телеграм-каналі.

 

1
Автор: Віктор Крук
