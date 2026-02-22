За минулу добу на Кременчуччині сталося дві пожежі — постраждалого госпіталізували

Загорівся житловий будинок у селі Богданівка Семенівської громади та дачний будинок в Горішніх Плавнях

За минулу добу в Полтавській області сталося 3 пожежі, дві з яких на території Кременчуцького району. Про це повідомили в оперативній інформації про основні надзвичайні ситуації техногенного, природного та іншого характеру повідомила пресслужба Головного управління ДСНС України у Полтавській області та повідомила пресслужба Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області.

Учора, 21 лютого, у садовому товаристві Горішніх Плавнів виникла пожежа у дачному будинку. Повідомлення про пожежу надійшло до Служби порятунку о 06.16. На виклик прибули вогнеборці 17 ДПРЧ і негайно приступили до гасіння вогню. На пожежі отримав опіки громадянин, якого госпіталізували. Причина виникнення пожежі встановлюється.

О 07.15 до рятувальників надійшов виклик про пожежу житлового будинку у с. Богданівка Семенівської громади. На гасіння пожежі направили вогнеборців 8 ДПРП. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогнем охоплено речі вжитку, які знаходились у будинку. Пожежу оперативно загасили та врятували житловий будинок від знищення вогнем. Постраждалих на цій події не зареєстровано. Причина займання встановлюється.

Ще одна пожежа на території області учора сталася у Полтавському районі в Зінківській громаді — загорівся також житловий будинок.

