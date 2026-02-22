Прощена неділя: які прикмети існують, що заборонено та які слова треба обов'язково вимовити вголос

Прощена неділя — це не лише традиція, а можливість духовно підготуватися до Великого посту

Прощена неділя — особливий день у християнській традиції, який завершує Масницю та передує початку Великого посту. Головний сенс цього дня — очищення душі, примирення та прощення образ. У цей день церква закликає віруючих звільнитися від образ та увійти в піст з чистим серцем.

Які в народі існували прикмети та заборон, пов’язані з цим днем, про сенс Прощеної неділі та те, як правильно просити вибачення, щоб це не перетворилося на порожню формальність, читайте далі у нашому матеріалі.

Що таке Прощена неділя

Прощена неділя - остання неділя перед початком Великого посту. У 2026 році вона припадає на 22 лютого.

Церковна назва цього дня - Сиропусна неділя. Саме в цей день церква згадує вигнання Адама і Єви з раю - як нагадування про наслідки гріха і важливість примирення з Богом і людьми.

У народі день отримав назву Прощена неділя - бо головний його сенс простий і водночас складний: попросити пробачення у всіх, кого образив, і пробачити всім, хто образив тебе.

Цей звичай має глибокий духовний сенс, бо за церковними канонами потрібно починати Великий піст з чистою душею, яка звільнена від образ та негативу.

Як правильно просити пробачення

Формальне «вибач» або «пробач, якщо що» - це не є справжнім пробаченням. Церква і народна традиція наполягають: пробачення має бути щирим, особистим і конкретним.

Той, хто просить пробачення, каже: «Пробач мені» або «Прости мене».

Той, хто відповідає, має казати: «Бог простить, і я прощаю».

Саме ця відповідь є ключовою. Вона знімає з людини тягар бути суддею - і передає це право вищій силі. Навіть якщо образа була глибокою - ця формула дозволяє пробачити без притворства.

Кому треба сказати «пробач»:

батькам і дітям;

чоловіку або дружині;

друзям і сусідам;

тим, з ким давно не спілкуєтеся через сварку;

навіть тим, кого вже немає - можна помолитися за них.

Традиції Прощеної неділі

У цей день заведено йти на вечірнє богослужіння - Чин прощення. Під час служби священник просить пробачення у парафіян, вони відповідають тим самим. Це потужний колективний ритуал примирення.

Прощена неділя - час згадати тих, кого вже немає. Заведено відвідувати могили рідних або молитися вдома за упокій душ.

Прощена неділя завершує Масницю - а отже, це останній день перед постом, коли можна їсти молочні продукти, яйця і рибу. М'ясо на Масницю вже не їдять - але сир, сметана і млинці на столі цілком доречні.

Господині традиційно робили генеральне прибирання - символічно очищали дім перед початком посту. Викидали залишки скоромної їжі або роздавали їх бідним.

Народні прикмети

У народі вважалося: якщо цього дня не сваритися, у родині пануватиме злагода та рік буде щасливим.

У давнину люди палили багаття або спалювали опудало Масниці — це символізувало прощання із зимою та очищення від усього поганого.

Існують також і народні прикмети — яка погода — таким буде врожай:

ясний день — до щедрого врожаю

сніг або дощ — літо буде дощовим

Що не можна робити у Прощену неділю

Найсуворіша заборона — конфлікти, образи та злі слова. Вважалося, що сварка цього дня може принести тривалу ворожнечу. Будь-яка сварка в цей день - особливо тяжкий гріх. День створений для примирення - і починати його з конфлікту означає діяти проти самого сенсу свята.

Не можна відмовляти людині, яка просить пробачення. Це вважається великим гріхом. Навіть якщо образа ще болить. Відповідь «Бог простить, і я прощаю» - не означає, що ви забуваєте. Вона означає, що ви відпускаєте. Народна мудрість каже: хто не пробачив у Прощену неділю - той увійшов у піст із каменем на серці. А піст із каменем на серці - не піст, а покарання.

Не можна обговорювати інших людей, лаятися чи говорити неправду.

Не можна проводити гучні розваги, вінчатися, грати весілля. Прощена неділя - не день для вечірок і гучного відпочинку. Це день тихий, родинний і внутрішній.

Не можна їсти м'ясо. М'ясо під забороною вже весь Масляний тиждень - і Прощена неділя не виняток. Можна молочне, рибу, яйця.

Не можна зловживати алкоголем та переїдати. Цей день формально ще належить до Масниці, але церква радить бути помірними у їжі та напоях.

Не можна ігнорувати цей день. Найгірше – це просто пропустити Прощену неділю і нічого не зробити. Церква нагадує: можливість попросити пробачення є завжди - але цей день створений саме для цього.

Що варто зробити у цей день

помиритися з тими, з ким були конфлікти

відвідати храм

провести час із родиною

зробити добру справу

Прощена неділя 22 лютого - це останній день перед Великим постом — символічна межа між веселими святкуваннями Масниці та часом стриманості і духовного очищення.

Що відбувається після Прощеної неділі

З понеділка починається Великий піст. Він триватиме сім тижнів до Великодня. І тут варто нагадати, що піст - це не лише обмеження в їжі.

Православна традиція розглядає його як час духовного очищення, молитви та роботи над собою. І саме Прощена неділя - правильний вхід у цей час: із чистою совістю, без старих образ і з відкритим серцем.

Молитва Прощеної неділі

У цей день заведено читати молитву про прощення. Найпростіша і найщиріша - звернення до Бога своїми словами з проханням допомогти пробачити тих, кого важко пробачити.

Прощена неділя - не свято у звичному розумінні. Це день внутрішньої роботи, яка вимагає більше мужності, ніж будь-яке зовнішнє досягнення. Сказати «прости» першим - складно. А щиро відповісти «і я прощаю» - ще складніше.