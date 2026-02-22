У Раді придумали, як до наступних виборів не допустити кандидатів, що є симпатиками Кремля

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 258 Коментарів: 1

В Україні готують радикальні зміни до виборчого законодавства, щоб не допустити до влади осіб, що допомагали агресору

У Верховній Раді пропонують зобов’язати кандидатів на повоєнних виборах декларувати співпрацю з РФ, починаючи з 2014 року, та передбачити можливість відмови в реєстрації за приховування таких фактів. Про це виданню РБК-Україна повідомила голова підгрупи з питань ВПО, тимчасово окупованих та прифронтових територій Таміла Ташева під час засідання робочої групи Верховної Ради.

За її словами, в Україні готують радикальні зміни до виборчого законодавства, щоб в майбутньому не допустити до влади осіб, що допомагали агресору.

Йдеться про обов’язкове декларування співпраці з РФ для всіх, хто захоче балотуватися на повоєнних виборах.

За пропозицією законодавців, кожен кандидат буде зобов’язаний офіційно задекларувати факти своєї взаємодії з країною-агресором, починаючи з березня 2014 року. Це стане обов’язковою умовою для реєстрації кандидатом в ЦВК.

Під обов’язкове декларування підпадуть:

Фінанси: отримання грошей на вибори від РФ чи підконтрольних їй структур;

отримання грошей на вибори від РФ чи підконтрольних їй структур; Бізнес: господарська діяльність у Росії або на користь російських окупаційних адміністрацій;

господарська діяльність у Росії або на користь російських окупаційних адміністрацій; Співпраця: робота в органах російських окупантів, участь у їх парамілітарних формуваннях або допомога ворожій армії;

робота в органах російських окупантів, участь у їх парамілітарних формуваннях або допомога ворожій армії; Пропаганда: робота у ЗМІ агресора та публічні заклики до легітимізації російської окупації;

робота у ЗМІ агресора та публічні заклики до легітимізації російської окупації; Політичне минуле: обрання від заборонених в Україні партій.

При цьому просто «забути» про свій російський паспорт чи бізнес у Криму не вдасться. Якщо кандидат приховає факти співпраці, Мін’юст через спеціальну міжвідомчу комісію зможе звернутися до суду. І якщо факт приховування підтвердиться, то ЦВК негайно скасовує реєстрацію такого кандидата.

До законопроєкту пропонують внести чіткі підстави для відмови в реєстрації:

Судимість за умисні злочини або міжнародні злочини (геноцид, воєнні злочини).

Статус підозрюваного у справах про міжнародні злочини.

Доведений факт фінансової підтримки виборчої кампанії з боку Росії.

Таміла Ташева визнає, що обмеження права бути обраним це одна з найбільш чутливих тем, що обговорюється в робочій групі — критерії «співпраці» мають бути виписані чітко і юридично бездогано. Адже важливо відокремити тих, хто був змушений виживати в окупації, від тих, хто свідомо працював на знищення української державності.

У виданні нагадують повідомлення The Economist та Financial Times з посиланням на власні джерела про те, що президентські вибори в Україні нібито можуть відбутися у 2026 році, можливо, вже у травні.

Нагадаємо, нещодавно КМІС оприлюднив результати всеукраїнського опитування громадської думки, де були запитання щодо оцінки стану демократії в Україні в умовах війни. Понад третини (36%) українців вважають, що в країні стільки демократії, скільки має бути за умов воєнного стану, 16% вважають, що демократії навіть забагато. При цьому 35% опитаних вважають, що зараз демократії в Україні замало. Тим, хто так вважає, соціологи поставили додаткове запитання про причини. Відсутність виборів згадали лише 1%.

У січні ми розповіли про результати безпекового аудиту щодо того, чи готовий Кременчук до виборів.

Ми також повідомляли, що народний депутат, який два роки сидить у СІЗО, пропонує провести місцеві вибори в Україні 29 березня.

Раніше ми писали, що 8 жовтня 2025 року Верховна Рада підтвердила повноваження чинних місцевих рад та їх голів. Була ухвалена постанова про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії Росії. Мова йшла про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів. Відтак в Україні не планують проведення місцевих виборів, які б мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, адже минулі місцеві вибори проводилися 5 років тому — у жовтні 2020 року.