ГО "Захист держави"
Стратегічні рішення не можуть ухвалюватися кулуарно» — у Полтавському осередку ГО «Захист держави»
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Політика, Україна, Світ

У Раді придумали, як до наступних виборів не допустити кандидатів, що є симпатиками Кремля

Сьогодні, 12:20 Переглядів: 258 Коментарів: 1

  

В Україні готують радикальні зміни до виборчого законодавства, щоб не допустити до влади осіб, що допомагали агресору

У Верховній Раді пропонують зобов’язати кандидатів на повоєнних виборах декларувати співпрацю з РФ, починаючи з 2014 року, та передбачити можливість відмови в реєстрації за приховування таких фактів. Про це виданню РБК-Україна повідомила голова підгрупи з питань ВПО, тимчасово окупованих та прифронтових територій Таміла Ташева під час засідання робочої групи Верховної Ради.

За її словами, в Україні готують радикальні зміни до виборчого законодавства, щоб в майбутньому не допустити до влади осіб, що допомагали агресору.

Йдеться про обов’язкове декларування співпраці з РФ для всіх, хто захоче балотуватися на повоєнних виборах.

За пропозицією законодавців, кожен кандидат буде зобов’язаний офіційно задекларувати факти своєї взаємодії з країною-агресором, починаючи з березня 2014 року. Це стане обов’язковою умовою для реєстрації кандидатом в ЦВК.

Під обов’язкове декларування підпадуть:

  • Фінанси: отримання грошей на вибори від РФ чи підконтрольних їй структур;
  • Бізнес: господарська діяльність у Росії або на користь російських окупаційних адміністрацій;
  • Співпраця: робота в органах російських окупантів, участь у їх парамілітарних формуваннях або допомога ворожій армії;
  • Пропаганда: робота у ЗМІ агресора та публічні заклики до легітимізації російської окупації;
  • Політичне минуле: обрання від заборонених в Україні партій.

При цьому просто «забути» про свій російський паспорт чи бізнес у Криму не вдасться. Якщо кандидат приховає факти співпраці, Мін’юст через спеціальну міжвідомчу комісію зможе звернутися до суду. І якщо факт приховування підтвердиться, то ЦВК негайно скасовує реєстрацію такого кандидата.

До законопроєкту пропонують внести чіткі підстави для відмови в реєстрації:

  • Судимість за умисні злочини або міжнародні злочини (геноцид, воєнні злочини).
  • Статус підозрюваного у справах про міжнародні злочини.
  • Доведений факт фінансової підтримки виборчої кампанії з боку Росії.

Таміла Ташева визнає, що обмеження права бути обраним це одна з найбільш чутливих тем, що обговорюється в робочій групі — критерії «співпраці» мають бути виписані чітко і юридично бездогано. Адже важливо відокремити тих, хто був змушений виживати в окупації, від тих, хто свідомо працював на знищення української державності.

У виданні нагадують повідомлення The Economist та Financial Times з посиланням на власні джерела про те, що президентські вибори в Україні нібито можуть відбутися у 2026 році, можливо, вже у травні.

 

Нагадаємо, нещодавно КМІС оприлюднив результати всеукраїнського опитування громадської думки, де були запитання щодо оцінки стану демократії в Україні в умовах війни. Понад третини (36%) українців вважають, що в країні стільки демократії, скільки має бути за умов воєнного стану, 16% вважають, що демократії навіть забагато. При цьому 35% опитаних вважають, що зараз демократії в Україні замало. Тим, хто так вважає, соціологи поставили додаткове запитання про причини. Відсутність виборів згадали лише 1%.

У січні ми розповіли про результати безпекового аудиту щодо того, чи готовий Кременчук до виборів.

Ми також повідомляли, що народний депутат, який два роки сидить у СІЗО, пропонує провести місцеві вибори в Україні 29 березня.

Раніше ми писали, що 8 жовтня 2025 року Верховна Рада підтвердила повноваження чинних місцевих рад та їх голів. Була ухвалена постанова про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії Росії. Мова йшла про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів. Відтак в Україні не планують проведення місцевих виборів, які б мали відбутися в останню неділю жовтня 2025 року, адже минулі місцеві вибори проводилися 5 років тому — у жовтні 2020 року.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт робоча група вибори
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

264
Prav:
Сьогодні, 15:15

"Зелені" під надуманими приводами хочуть прибрати політичних конкурентів. Цікаво, робота в Росії та співпраця з російськими компаніями якось зашкодять Зеленському ?


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх