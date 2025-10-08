ГО "Захист держави"
Вибори відкладаються: Рада ухвалила постанову про безперервність роботи місцевої влади під час війни

Верховна Рада підтвердила повноваження чинних місцевих рад та їх голів, обраних на законних виборах

Верховна Рада України майже одноголосно прийняла в цілому постанову про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні в умовах військової агресії Росії. Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів. Відтак в Україні не планують проведення місцевих виборів, які б мали відбутися в останню неділю жовтня цього року, адже минулі місцеві вибори проводилися 5 років тому — у жовтні 2020 року.

Відповідальність за неможливість організації місцевих виборів у постанові покладена на РФ через військову агресію проти України.

 

Постанова передбачає:

  • визнання, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії Росії проти України;
  • наголошення на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні несе держава-агресор — РФ;
  • підтвердження повноважень чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах — вони залишаються на своїх посадах до проведення виборів після закінчення війни;
  • констатування, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення їх повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад;
  • проголошення того, що після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалено згідно з Конституцією, Виборчим кодексом та законами України;
  • заклик до міжнародної спільноти визнати безперервність місцевої влади в України під час війни з Росією.

Автор: Віктор Крук
1 521
evil:
Сьогодні, 13:10

Господь нас за шось карає...

Сказав би я...Але ні. За всратого недомера Малєцкого з його всратою гранатовою шоблою та гранатовими недодепутатами треба дякувати дебільним місцевим мешканцям зі всратої гранатової сітки... Та всратому квартальному продажному недоправосуддю...яке лояльне до мародерів, казнокрадів, злодіїв та ворогів України на державних посадах всіх рівнів...

 


1 0

