Вибори відкладаються: Рада ухвалила постанову про безперервність роботи місцевої влади під час війни

Верховна Рада України майже одноголосно прийняла в цілому постанову про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування (ОМС) в Україні в умовах військової агресії Росії. Мова йде про сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради, а також про сільських, селищних і міських голів. Відтак в Україні не планують проведення місцевих виборів, які б мали відбутися в останню неділю жовтня цього року, адже минулі місцеві вибори проводилися 5 років тому — у жовтні 2020 року.

Відповідальність за неможливість організації місцевих виборів у постанові покладена на РФ через військову агресію проти України.

Постанова передбачає:

визнання, що організація підготовки та проведення місцевих виборів із дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів є неможливими в умовах військової агресії Росії проти України;

наголошення на тому, що відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні несе держава-агресор — РФ;

підтвердження повноважен ь чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах — вони залишаються на своїх посадах до проведення виборів після закінчення війни;

ь чинних місцевих рад і голів, обраних на законних виборах — вони залишаються на своїх посадах до проведення виборів після закінчення війни; констатування, що стале функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення їх повноважень є обов’язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, нацбезпеки, оборони держави та життєдіяльності громад;

проголошення того, що після завершення війни рішення про нові місцеві вибори буде ухвалено згідно з Конституцією, Виборчим кодексом та законами України;

заклик до міжнародної спільноти визнати безперервність місцевої влади в України під час війни з Росією.

