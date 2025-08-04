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Хто з кременчуцьких можновладців витрачає тисячі доларів на просування себе у Facebook

Вчора, 19:01 Переглядів: 916

 Віцемерка Усанова — лідерка за витратами. Але до гонки долучилися й інші

Останнім часом кременчужани все частіше бачать у стрічці Facebook рекламні пости місцевих політиків. Хто з можновладців витрачає на це найбільше — дослідив «Кременчуцький Телеграф» за допомогою Бібліотеки реклами Meta.

  

Ольга Усанова, віцемерка, наразі лідирує за витратами. З лютого 2022 року вона вклала у рекламу $3 572. Лише за останній тиждень — $100. Загалом її сторінка @usanova.oa має понад 34 тис. підписників. 

 

Віталій Малецький, мер Кременчука, теж просуває свої пости. Його офіційна сторінка @vitalii.maletskyi.official має понад 21 тис. підписників. Із 2020 року на рекламу витратили $1 343. Минулого тижня — $119.

 

Геннадій Іванян, депутат міськради, розпочав рекламну активність у 2025 році. Його сторінка @comandaivanyana витратила $340, з яких $100 — за останній тиждень. Усього на сторінці — менше 2 тисяч підписників.

Всі рекламні оголошення позначені як такі, що стосуються соціальних питань, виборів або політики, а тому обов’язково мають вказувати країну платника — в усіх трьох випадках це «Рекламодавець з України».

 

Нагадаємо, що у квітні 2025 року Усанова також очолювала рейтинг за витратами. У перші три місяці року вона витратила $1 262 на просування 87 дописів, тобто в середньому по $14 за пост.

Також варто зазначити, що задля інформування кременчуківців про діяльність міської ради існує ціла комунальна телерадіокомпанія, на діяльність якої з міського бюджету щорічно виділяють понад 20 мільйонів гривень. Цьогоріч, наприклад, виділили понад 23 млн гривень.

ПО ТЕМІ:

Скільки коштує політичний лайк? Кременчуцькі можновладці витрачають тисячі доларів на рекламу у Facebook

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Автор: Руслана Горгола
Теги: реклама соцмережі політика Віталій Малецький Ольга Усанова Геннадій Іванян
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