Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Гроші

На роботу комунального телебачення у 2025 році планують виділити понад 23 млн гривень

Сьогодні, 16:32 Переглядів: 182

У самій же Програмі розвитку КТРК зазначено, що на 2025 рік підприємство очікувало фінансування у розмірі 27,7 млн гривень, а на 2026 рік заплановано 29 млн гривень

У 2025 році на роботу Кременчуцької телерадіокомпанії міська влада планує витратити 23,7 млн гривень. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня. 

Питання розміру фінансування комунальних журналістів підняли на тлі обговорення бюджету Кременчуцької громади на 2025 рік. 

За словами Малецького, значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг. Щодо розміру фінансування телепрограм, які створює КТРК, уточнень не було. Детально про це не розписано і в Програмі діяльності комунального підприємства на 22-26 роки. 

— Свободу преси треба підтримувати, — сказав Малецький.

У самій же Програмі розвитку КТРК зазначено, що на 2025 рік підприємство очікувало фінансування у розмірі 27,7 млн гривень, а на 2026 рік заплановано 29 млн гривень.

Нагадаємо, у 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. У 2024 році комунальні журналісти отримали 21,9 млн грн.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів. 

ПО ТЕМІ:

Для Кременчуцької телерадіокомпанії планують закупити бензину та дизеля майже на 600 тисяч гривень

Директор кременчуцького комунального телебачення отримав річну зарплату у понад 1,1 млн грн

0
Автор: Вероніка Білодід
Теги: медіа КТРК
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх