На роботу комунального телебачення у 2025 році планують виділити понад 23 млн гривень

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У самій же Програмі розвитку КТРК зазначено, що на 2025 рік підприємство очікувало фінансування у розмірі 27,7 млн гривень, а на 2026 рік заплановано 29 млн гривень

У 2025 році на роботу Кременчуцької телерадіокомпанії міська влада планує витратити 23,7 млн гривень. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час спільного засідання постійних депутатських комісій 11 грудня.

Питання розміру фінансування комунальних журналістів підняли на тлі обговорення бюджету Кременчуцької громади на 2025 рік.

За словами Малецького, значна частина з цих запланованих коштів піде на виплати заробітних плат для працівників КТРК, ще частина — на оплату комунальних послуг. Щодо розміру фінансування телепрограм, які створює КТРК, уточнень не було. Детально про це не розписано і в Програмі діяльності комунального підприємства на 22-26 роки.

— Свободу преси треба підтримувати, — сказав Малецький.

У самій же Програмі розвитку КТРК зазначено, що на 2025 рік підприємство очікувало фінансування у розмірі 27,7 млн гривень, а на 2026 рік заплановано 29 млн гривень.

Нагадаємо, у 2022 році Кременчуцька міськрада виділила КТРК 24 мільйони гривень. Частина коштів була призначена на безкоштовну газету, яку розносили містянам до війни. У 2023 році підприємству виділили 22 мільйони гривень. У 2024 році комунальні журналісти отримали 21,9 млн грн.

Робоча група «Прозорість і підзвітність» аналізувала діяльність комунального медіа. Правоохоронці повідомили про відкриті кримінальні провадження за фактом можливого привласнення й розтрати бюджетних коштів.