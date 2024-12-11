Протягом 10-11 грудня виплати «Зимової єПідтримки» отримають понад 2,3 млн українців

Сьогодні, 17:01 Переглядів: 58

З 10-го грудня уряд розпочав виплати за програмою допомоги від держави «Зимова єПідтримка». Загалом упродовж 10-11 грудня допомогу за програмою отримають 1,8 млн повнолітніх українців, а також буде здійснено виплати за 520 тисяч заявок на дітей. Про це повідомляє пресслужба Міністерства економки України.

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Виплати за програмою здійснюються протягом 10 робочих днів від дати подачі заявки.

— Ворог не полишає намірів завдати страждань українцям. Через програму «Зимова єПідтримка» уряд надає допомогу громадянам у складні часи. Багатьом ці кошти допоможуть легше пережити зимовий період — сплатити комунальні, придбати ліки чи покрити інші поточні витрати. Ті, хто не потребує допомоги від держави, можуть не оформлювати заявки або спрямувати кошти на ЗСУ, — зазначила перша міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Про зацікавленість залучити кошти «Зимової єПідтримки» як донати для допомоги військовим вже оголосили численні благодійні фонди та волонтерські організації.

Станом на 11 грудня кількість заявок на виплату допомоги від держави досягла 6,3 млн, із них 1,7 млн — на виплати для дітей. В процесі перевірки близько 110 тис. заявок було відхилено через невідповідність умовам програми, зокрема від громадян, які перебувають за кордоном.

В міністерстві нагадують, що основним способом подачі заявки на отримання виплати за програмою «Зимова єПідтримка» є застосунок «Дія». Громадяни, які отримують пенсії чи інші соцвиплати через «Укрпошту», отримають цю допомогу від держави також через «Укрпошту».

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З 10 грудня 2024 року українці також можуть подати заявку на виплату 1000 гривень за програмою «Зимова єПідтримка» через відділення банків-партнерів.

На що можна витратити кошти

Отримані кошти можна витратити на оплату комунальних та медичних послуг, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування та інші послуги. Також можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що зареєстровані в програмі «Національний кешбек» і продаються в торгових точках, які приєдналися до програми. Більше деталей можна дізнатися на сайті програми. Також 1000 грн можна витратити на благодійність, задонатити на ЗСУ або придбати військові облігації.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але тільки на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію товарів під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу. Розраховуватись коштами «Зимової єПідтримки» можна лише в безготівковій формі, зняття коштів готівкою не передбачається.

Зазначимо, що програма «Зимова єПідтримка» ініційована Президентом України Володимиром Зеленським і покликана надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Одноразова державна допомога в розмірі 1000 грн надаватиметься всім українцям, зокрема дітям, які перебувають на території України (за винятком тимчасово окупованих територій).

Шість мільйонів українців уже оформили «Зимову єПідтримку»: чому ж кременчужани не хочуть «тисячу Зеленського»

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» дослідив чому багато українців досі роздумують чи отримувати ці кошти, а деякі відмовляються це робити. А також розповів про безпідставність побоювань щодо розкриття банківської таємниці щодо тих, хто отримав банківську картку «Національний кешбек» та бере участь у цій програмі.

Учора, 10 грудня, «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо її отримають.