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Шість мільйонів українців уже оформили «Зимову єПідтримку»: чому ж кременчужани не хочуть «тисячу Зеленського»

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 523

«Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, чи планують вони оформлювати допомогу. Думки розділились

У межах програми «Зимова єПідтримка» українці вже подали понад 6 мільйонів заяв через застосунок «Дія» і кількість заяв продовжує зростати. Про це 10 грудня у телеграм-каналі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 

Кошти можна витратити на ліки, оплату комунальних, медичних чи освітніх послуг, або передати на підтримку Збройних сил України.

Відсьогодні до програми приєдналися банки-партнери. Для людей старшого віку, які не користуються додатком, або для опікунів дітей достатньо звернутися до банку, написати заяву та відкрити спеціальний рахунок. Також з минулого тижня допомогу отримують клієнти «Укрпошти», які можуть витратити кошти на товари та послуги національного поштового оператора.

Однак багато користувачів соцмереж заявляють, що не планують оформлювати допомогу. «Кременчуцький Телеграф» вийшов на вулицю і розпитав містян про те, як вони ставляться до «тисячі Зеленського» та на що збираються її витратити, якщо отримають. Подробиці — у сюжеті.

Нагадаємо, що на початку грудня Шмигаль заявив, що влада проведе аудит допомоги, наданої в рамках зимової програми «єПідтримка», через державні реєстри, геолокацію та інші технічні засоби. Громадяни, які оформили цю допомогу, перебуваючи за кордоном, змушені будуть повернути отримані кошти.


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Автор: Руслана Горгола Відео: Артем Коваленко
Теги: Вовина тища єПідтримка опитування

А ви плануєте оформити «Зимову єПідтримку»?

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