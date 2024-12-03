«Тисячу Зеленського», оформлену за кордоном, доведеться повернути — Шмигаль
Сьогодні, 07:04
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Влада проведе аудит програми «єПідтримка»
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада проведе аудит допомоги, наданої в рамках зимової програми «єПідтримка». Громадяни, які оформили цю допомогу, перебуваючи за кордоном, змушені будуть повернути отримані кошти. Про це він заявив в ефірі телемарафону.
Ключові тези:
- Програма «єПідтримка» діє виключно для громадян, які перебувають на території України.
- Люди подають декларативні заяви, що підтверджують їхнє перебування в Україні.
- Перевірка заяв проводиться через державні реєстри, геолокацію та інші технічні засоби.
Що буде із порушниками:
- Усі випадки зловживань, зокрема оформлення допомоги з-за кордону, будуть виявлені під час аудиту.
- Особи, які порушили правила, будуть зобов’язані повернути отримані кошти.
Денис Шмигаль закликав українців не зловживати програмою, адже такі дії суперечать її меті й правилам.
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