«Тисячу Зеленського», оформлену за кордоном, доведеться повернути — Шмигаль

Сьогодні, 07:04 Переглядів: 139

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада проведе аудит допомоги, наданої в рамках зимової програми «єПідтримка». Громадяни, які оформили цю допомогу, перебуваючи за кордоном, змушені будуть повернути отримані кошти. Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Ключові тези:

Програма «єПідтримка» діє виключно для громадян, які перебувають на території України.

Люди подають декларативні заяви, що підтверджують їхнє перебування в Україні.

Перевірка заяв проводиться через державні реєстри, геолокацію та інші технічні засоби.

Що буде із порушниками:

Усі випадки зловживань, зокрема оформлення допомоги з-за кордону, будуть виявлені під час аудиту.

Особи, які порушили правила, будуть зобов’язані повернути отримані кошти.

Денис Шмигаль закликав українців не зловживати програмою, адже такі дії суперечать її меті й правилам.