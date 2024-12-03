Лісгоспи почали продавати новорічні ялинки

2 грудня державне підприємство «Ліси України» оголосило про початок продажу різдвяних ялинок та сосен, які вирощуються на спеціальних плантаціях у кожній області.
Придбати новорічні дерева можна у лісництвах ДП «Ліси України». У Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41 з 8.00 до 16.00.
Нагадаємо, торік Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни ПЦУ відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше. На грудень припадають важливі для християн події — День святого Миколая, Різдво та Щедрий вечір. Наприклад, вже незабаром в Україні відзначатимуть День святого Миколая 6 грудня замість 19.
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