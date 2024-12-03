Лісгоспи почали продавати новорічні ялинки

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Покупка у лісництвах сприяє наповненню бюджету громади та країни

2 грудня державне підприємство «Ліси України» оголосило про початок продажу різдвяних ялинок та сосен, які вирощуються на спеціальних плантаціях у кожній області.

Екологічний підхід

Різдвяні дерева вирощуються протягом 4-8 років на спеціальних плантаціях.

на спеціальних плантаціях. Частина дерев заготовляється під час рубок формування та оздоровлення лісів , що приносить користь екосистемі, без шкоди довкіллю.

, що приносить користь екосистемі, без шкоди довкіллю. Можливість придбати ялинку чи сосну у горщику дозволяє продовжити життя дереву після свят.

Ціни

Середня вартість одного метра ялинки чи сосни становить 135 грн .

. Ціни залишилися незмінними порівняно з минулим роком, але можуть різнитися залежно від регіону.

Де купити

Придбати новорічні дерева можна у лісництвах ДП «Ліси України». У Кременчуці — на вулиці Шевченка, 41 з 8.00 до 16.00.

Нагадаємо, торік Православна церква України перейшла на новоюліанський церковний календар. Тепер українські віряни ПЦУ відзначають усі християнські свята і дні на 13 днів раніше. На грудень припадають важливі для християн події — День святого Миколая, Різдво та Щедрий вечір. Наприклад, вже незабаром в Україні відзначатимуть День святого Миколая 6 грудня замість 19.