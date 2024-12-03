Сьогодні у Кременчуцькому районі лунатимуть технічні вибухи

Сьогодні, 08:30 Переглядів: 0

Сьогодні, 3 грудня, в одній із громад Кременчуцького району проводитиметься контрольований технічний вибух.

Проведення вибухових робіт погоджено із районною та обласною військовими адміністраціями.

Якщо у визначений час буде оголошено повітряну тривогу, вибух перенесуть на інший час або день.

Громадян закликають зберігати спокій та не обговорювати у соцмережах напрям, звідки вибух лунатиме.