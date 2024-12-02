Чистимо футболку від принту: прості способи видалення друку з тканини

Вчора, 22:00 Переглядів: 122

Веселий дизайнерський друк зараз доволі популярний на різних тканинах для футболок, худі чи сумок, але іноді виникає потреба позбутися старого малюнка

Щоб зняти малюнок з улюбленої тканини без її пошкодження, спробуйте ці доступні способи, які дозволять повернути тканині свіжий вигляд.

Застосування ацетону/засобу для зняття лаку

Ацетон, що міститься в засобах для зняття лаку, легко розчиняє старий або потрісканий друк. Він швидко видаляє малюнок, залишаючи тканину чистою.

Переконайтеся, що тканина не містить поліестеру, оскільки ацетон може його пошкодити.

Змочіть ватний диск ацетоном і обробляйте малюнок круговими рухами до повного видалення. Процедура триває близько 10-15 хвилин.

Скраб із цукру

Цукор добре підходить для м’якого видалення малюнків, особливо нових.

Промийте тканину холодною водою. Якщо малюнок залишився, додайте трохи цукру і обережно протріть поверхню вологою тканиною круговими рухами.

Засіб для видалення пластифольної фарби

Для видалення пластифольних зображень можна використовувати спеціальні засоби, які очищують тканину без запаху.

Нанесіть засіб на тканину і прикладіть його до малюнка на 20-30 хвилин. Видаліть залишки малюнка м’якою щіткою, а потім протріть сухою тканиною і виперіть річ.

Праска і крафт-папір

Цей метод підходить для делікатної бавовни.

Встановіть праску на середню температуру для прасування бавовни. Покладіть крафт-папір на малюнок і притисніть праскою, поки фарба не почне плавитися. Після цього обережно зішкребіть залишки фарби зубочисткою.

Під час видалення залишків стежте, щоб тканина не пошкоджувалась. Використовуйте захисні рукавички при роботі з сильними хімічними речовинами, щоб уникнути подразнення шкіри. Синтетичні матеріали легше очищуються, але вони чутливі до високої температури, тому будьте обережні з тепловими методами. Багатокольорові малюнки не важчі для видалення, ніж однотонні — важливим є склад фарби, а не кількість кольорів.