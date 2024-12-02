Горішніх Плавнях відбувся музичний інструментальний вечір

Вчора, 21:01 Переглядів: 124 Партнерський проєкт

Концерт відбувся за участі викладачки міської музичної школи Альони Плотнікової та музикантів-ентузіастів Олександра Єруха й Марії Бєлової. У концертній програмі прозвучали твори зарубіжних та українських композиторів і власні композиції музикантів

Інструментальний концерт відбувся в культурному центрі міської центральної бібліотеки 24 жовтня. Культурний захід був підготовлений силами активної громадськості за сприяння колективу бібліотечної системи міста на чолі з його керівницею Оленою Дудко. Майстерність виконання й враження публіки оцінювала кореспондентка «Хроніки тижня», яка побувала на заході.

Струни душі

Концерт розпочався виступом скрипачки Альони Плотнікової. Вона виконала на електроскрипці кілька класичних творів, позначених відчуттям осіннього та зимового настрою. Серед них композиція «Зима» з циклу «Пори року» Антоніо Вівальді. І хоча, за словами музикантки, зима як сезон їй не до вподоби, але до музики це не має жодного стосунку. Але першою прозвучала «Арія» — легендарний твір німецького композитора епохи бароко Йоганна Себастьяна Баха. Як стверджують шанувальники його творчості, «Арію» вирізняють особлива емоційна експресія, піднесена краса та елегантність.

Далі прозвучала Hallelujah — сповнена піднесеної та чуттєвої урочистості композиція канадського поета і співака Леонарда Коена. Про неї автор писав, що «це було бажання підтвердити віру в життя, але не якимось формальним способом, а з ентузіазмом, з емоціями». Затим Альона Плотнікова виконала «Танок феї Драже» американської композиторки Ліндсі Стерлінг та твір «Щедрик» Миколи Леонтовича в її

авторській обробці. Виконання музики супроводжувалося динамічними світловими ефектами.

У напівтемряві зали по стінах, стелі та колонах переміщувалися димчасті кольорові візерунки. Гра світла й тіні створювала калейдоскоп орнаментів, що постійно рухалися, переливалися, утворюючи нові форми. Світлову 3D-інсталяцію за допомогою потужного відеопроєктора створив творчий організатор концерту Сергій Єрух. Виконуючи п’єсу «Лебідь» із сюїти «Карнавал тварин» французького композитора Каміля Сенс-Санса, музикантка засобами мелодії передала плавний і величний рух лебедя на поверхні води.

Завершальним твором у виступі Альони Плотнікової став «Шторм» — третя частина з концерту «Літо» з циклу «Пори року» Антоніо Вівальді. Мелодія линула нестримно й рішуче та викликала гострі емоції, аж до «мурашок по шкірі», зазначили слухачі. Як розповіла Альона Плотнікова, вона любить відпочивати за містом разом із родиною, насолоджуватися спілкуванням, гармонією природи.

«Усе це надихає, мотивує, дарує позитивні емоції, життєві сили для повноцінного буття», — наголошує викладачка.

Окрім класики вона також полюбляє сучасну електронну музику, зокрема нідерландського ді-джея, продюсера, ведучого радіошоу A State of Trance Арміна ван Бюрера.

«Мені пощастило побувати на його концерті в Одесі. Щодо виконання музичних творів, то переваги не надаю жодному. Усе залежить від настрою. Останнім часом крім музики тала більше читати художньої літератури. Зараз — це захопливий роман „1Q84“ японського письменника Харукі Муракамі», — підсумувала Альона Плотнікова.

Програма продовжилася двома піснями на електрогітарі у виконанні обдарованої аматорки Марії Бєлової. Спочатку прозвучала композиція «Журба» фінської англомовної метал-групи Sentenced («Приречені» або «Засуджені» в перекладі з англійської). Затим — авторська композиція «Глізе 581» (назва зірки в сузір’ї Терезів, яка знаходиться за 20,4 світлового року від Землі).

За фахом Марія Бєлова — графічна дизайнерка. Також має початкову музичну освіту — закінчила музичну школу по класу гітари. Марія Бєлова розповіла, що любить малювати, грати на гітарі, подорожувати, їздити на велосипеді. Захоплюється образотворчим мистецтвом: відвідує виставки місцевих та кременчуцьких художників.

«Надихає на творчість оточуюча природа, архітектура, зокрема готичного стилю, для якої характерні споруди зі стрілчастими склепіннями, великою кількістю різьблення і скульптурних прикрас, а ще класицизм — стиль, який заснований на відтворенні та переосмисленні ідеалів, принципів і форм античності», — наголосила музикантка.

Близько десяти композицій в різних стилях виконав на електрогітарі музикант- ентузіаст Олександр Єрух. Більшість із них — авторські роботи.

«Мелодії Олександра Єруха гармонійні, розслаблюючі, заспокійливі. Вони спонукають мріяти, фантазувати, уявляти, подорожувати незбагненним світом гармонії», — поділився враженнями один із гостей вечора.

Як розповів Олександр Єрух, який наступного дня відзначав свій 49-й день народження, грою на гітарі він захопився у 13-річному віці. А вже в 14 років самотужки підбирав уподобані мелодії. Він багато працював, поступово опановував різні жанри.

«Музика змінила моє життя. Вона розраджує, підживлює душу, допомагає долати печаль і сум. Різні види музики потрібні людині в різні миті», — наголошує музикант.

Спочатку він захоплювався рок-музикою. Зокрема, такими рок-гітаристами, як Річ Блекмор (Англія), Роберт Джонсон (США). А потім зацікавився творчістю англійського мультиінструменталіста, вокаліста, композитора, аранжувальника Майка Олдфілда, який працював у різноманітних жанрах: артрок, електронна музика, фолк, кельтська музика. Олександр Ерух також захопився творчістю легенди блюзу другої половини XX століття Бі Бі Кінга. Це американський блюзовий співак, автор пісень, гітарист і продюсер, який представив витончений стиль сольного виконання, заснований на плавному згинанні струн, мерехтливому вібрато (періодичні зміни висоти, гучності або тембру музичного звуку) та стаккато (уривчасте, коротке виконання звуків голосом або на музичних інструментах), що вплинуло на багатьох пізніших блюзових електрогітаристів.

Потім неабияк зацікавився інді-музикою (англ. indie music — незалежна музика). У широкому розумінні інді — це будь-яка незалежна музика різних жанрів, у тому числі інді-рок, інді-поп, інді-електроніка, інді-фолк. Зараз він пише музику саме в цьому стилі. А ще, розповів музикант, йому цікава музика нью-ейдж (англ. new age — нова ера або нове покоління).

«Ця музика містить інструментальні та електронні композиції й «виросла» з експериментів різних композиторів 1960-70 років як реакція на джазових і рок-музикантів, на віртуозну імпровізовану, популярну в ті часи музику. Це медитативна, споглядальна музика розслаблюючого характеру», — підсумував виконавець.

«Про Олександра Єруха говорять: душа-людина, щирий у дружбі й у створеній ним музиці. Вміє підтримати, подарувати гарний настрій, — підкреслив для «Хронік тижня» один із гостей заходу і друг музиканта. — Його музика щира, несе добро, зачаровує, кличе у незвіданий світ надихаючої ніжності та фантастичних емоцій. Музикант здатний втілювати в кожну ноту красу Всесвіту. Він активний, постійно бере участь у мистецьких заходах, що періодично відбуваються в місті».

Олександра Єруха надихає споглядання краси природи навколишнього світу, мандрівки, прогулянки містом, спілкування з однодумцями.

«Усе, що я відчуваю, що дарує мені радість і яскраві враження, насолоду, гарний настрій — перетворюється певним чином на музику. Життя — це прекрасна пригода, якою варто насолоджуватися на повну кожного дня», — наголосив виконавець.

Музичний вечір тривав годину. Кожен виступ вдячна публіка відзначала енергійними оплесками.

До присутніх у залі звернулася гостя заходу, заступниця міського голови Надія Угнічева.

«Найбільша цінність сьогоднішнього вечора полягає в тому, що всі, хто його готував, робили це з великим бажанням і задоволенням. Це відчувалося в атмосфері заходу, — розповіла гостя про свої враження. — Незважаючи на те, що ми проживаємо надскладні часи: кожен переживає за своїх рідних і близьких, із тривогою очікує завтрашнього дня, та, як писала Ліна Костенко в одному зі своїх віршів, — "Краса — і тільки, трішечки краси, душі нічого більше не потрібно"».

Надія Угнічева подякувала організаторам за «чудовий вечір, надихаючу красу музичних творів».

«Тішуся з того, що в місті є такий культурний осередок, куди хочеться приходити й насолоджуватися неймовірно теплими, чарівними, цікавими зустрічами», — підсумувала заступниця міського голови.