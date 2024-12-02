Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 90 вулицях
Вчора, 20:02
Переглядів: 386
Енергетики проводитимуть ремонтні роботи
У вівторок, третього грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 16.00
- вул. Антона Чехова, 1/13-54
- вул. Давида Кострова, 4-116
- вул. Івана Багряного, 22/3-64
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Катерини Білокур, 2-65
- вул. Льва Орнштейна, 7-70
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38-58
- вул. Рєпіна
- вул. Шкільна, 2А
- проїзд Зерновий
- проїзд Віри Роїк, 2-26
- пров. Господарський, 7-12
- пров. Четвертого Універсалу, 1-28А.
З 8.00 до 17.00
- вул. Вільної України, 29-60
- вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
- вул. Романа Шухевича, 30, 31
- вул. Енергетиків, 11-75
- вул. Андрія Гончарова
- вул. Гірська
- вул. Кавказька
- вул. Костянтина Острозького
- вул. Новобудівельна
- вул. Петра Прокоповича
- вул. Соломії Крушельницької
- вул. Черкаська
- вул. Чечелівська
- вул. Садківська, 15/20-30/15
- вул. Озерна, 3-13
- пров. Садківський, 2-34А
- туп. Садківський, 3/3-23
- туп. 1-й Озерний, 4-8
- туп. Озерний, 3/7-26/13
- проїзд Георгія Петька
- проїзд Заводський
- проїзд Івана Торубари
- проїзд Корабліної
- пров. Дмитра Вишневецького
- пров. Одеський.
З 8.00 до 18.00
- вул. Виноградна
- вул. В. Івасюка
- вул. Івана Приходька
- вул. Насосна
- вул. М. Березовського
- вул. Республіканська
- вул. Христини Алчевської
- вул. Художня
- вул. Давида Кострова, 4-47/11
- вул. Івана Багряного, 31/16
- вул. Івана Дзюби, 2/3
- вул. Рєпіна, 9/28-60/3
- вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
- вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
- пров. Антона Чехова, 3-7/26
- пров. Насосний
- пров. К. Ушинського
- вул. Ф. Мазуленка.
З 8.00 до 18.30
- вул. Володимира Івасюка
- вул. Ковальська
- вул. Ливарна
- вул. Лінійна
- вул. Михайла Драгоманова
- вул. Павла Чубинського
- вул. Олександріївська
- вул. Чумацький Шлях
- наб. Лейтенанта Дніпрова
- пров. 1-й Ливарний
- пров. Докучаєва
- пров. Івана Кожедуба
- пров. Ливарний
- пров. Літописний
- пров. Мирний
- пров. Петра Ракітіна
- пров. Тополевий
- пров. Художній
- пров. Яблуневий
- туп. Ливарний
- проїзд Михайла Старицького.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка
- с. Придніпрянське
- с. Потоки
- просп. Полтавський, 277/2-281
- вул. Горліса-Горського, 3-10.
З 9.00 до 15.00
- вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
- вул. Гайдамацька, 147
- вул. Сержанта Мельничука, 16
- вул. Чумацький Шлях, 125-129
- вул. Ярослава Мудрого, 8А
- пров. Урожайний, 3-20
- туп. Урожайний, 1-12.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.