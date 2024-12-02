Завтра у Кременчуці планово вимкнуть світло на понад 90 вулицях

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Вчора, 20:02 Переглядів: 386

Енергетики проводитимуть ремонтні роботи

У вівторок, третього грудня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 16.00

  • вул. Антона Чехова, 1/13-54
  • вул. Давида Кострова, 4-116
  • вул. Івана Багряного, 22/3-64
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Катерини Білокур, 2-65
  • вул. Льва Орнштейна, 7-70
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38-58
  • вул. Рєпіна
  • вул. Шкільна, 2А
  • проїзд Зерновий
  • проїзд Віри Роїк, 2-26
  • пров. Господарський, 7-12
  • пров. Четвертого Універсалу, 1-28А.

З 8.00 до 17.00

  • вул. Вільної України, 29-60
  • вул. Ольги Кобилянської, 3-12/17
  • вул. Романа Шухевича, 30, 31
  • вул. Енергетиків, 11-75
  • вул. Андрія Гончарова
  • вул. Гірська
  • вул. Кавказька
  • вул. Костянтина Острозького
  • вул. Новобудівельна
  • вул. Петра Прокоповича
  • вул. Соломії Крушельницької
  • вул. Черкаська
  • вул. Чечелівська
  • вул. Садківська, 15/20-30/15
  • вул. Озерна, 3-13
  • пров. Садківський, 2-34А
  • туп. Садківський, 3/3-23
  • туп. 1-й Озерний, 4-8
  • туп. Озерний, 3/7-26/13
  • проїзд Георгія Петька
  • проїзд Заводський
  • проїзд Івана Торубари
  • проїзд Корабліної
  • пров. Дмитра Вишневецького
  • пров. Одеський.

З 8.00 до 18.00

  • вул. Виноградна
  • вул. В. Івасюка
  • вул. Івана Приходька
  • вул. Насосна
  • вул. М. Березовського
  • вул. Республіканська
  • вул. Христини Алчевської
  • вул. Художня
  • вул. Давида Кострова, 4-47/11
  • вул. Івана Багряного, 31/16
  • вул. Івана Дзюби, 2/3
  • вул. Рєпіна, 9/28-60/3
  • вул. Панаса Саксаганського, 2/9-31
  • вул. Паризька, 16/38, 18, 20/33
  • пров. Антона Чехова, 3-7/26
  • пров. Насосний
  • пров. К. Ушинського
  • вул. Ф. Мазуленка.

З 8.00 до 18.30

  • вул. Володимира Івасюка
  • вул. Ковальська
  • вул. Ливарна
  • вул. Лінійна
  • вул. Михайла Драгоманова
  • вул. Павла Чубинського
  • вул. Олександріївська
  • вул. Чумацький Шлях
  • наб. Лейтенанта Дніпрова
  • пров. 1-й Ливарний
  • пров. Докучаєва
  • пров. Івана Кожедуба
  • пров. Ливарний
  • пров. Літописний
  • пров. Мирний
  • пров. Петра Ракітіна
  • пров. Тополевий
  • пров. Художній
  • пров. Яблуневий
  • туп. Ливарний
  • проїзд Михайла Старицького.

З 8.00 до 20.00

  • с. Мала Кохнівка
  • с. Придніпрянське
  • с. Потоки
  • просп. Полтавський, 277/2-281
  • вул. Горліса-Горського, 3-10.

З 9.00 до 15.00

  • вул. Академіка Герасимовича, 141А-204
  • вул. Гайдамацька, 147
  • вул. Сержанта Мельничука, 16
  • вул. Чумацький Шлях, 125-129
  • вул. Ярослава Мудрого, 8А
  • пров. Урожайний, 3-20
  • туп. Урожайний, 1-12.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: Полтаваобленерго планові відключення
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