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На Полтавщині заборонили вилов раків: скільки коштуватиме кожний рак у разі порушення

Сьогодні, 19:01 Переглядів: 98

  

На Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах заборона на вилов річних раків діятиме з 15 грудня до 30 червня 2025 року

З 15 грудня 2024 року до 30 червня 2025 року на Кременчуцькому та Кам’янському водосховищах діятиме заборона на вилов річкових раків у зв’язку з їх линькою та виношуванням ікри.

Відповідальність за порушення

За інформацією Державного агентства України з розвитку меліорації, порушення цієї заборони передбачає:

  • Адміністративний штраф або кримінальну відповідальність.
  • Компенсацію збитків: за одного незаконно виловленого рака доведеться сплатити 3 332 гривні.

Контроль за дотриманням заборони

Дотримання правил рибальства та збереження водних біоресурсів контролюють рейдові групи, до складу яких входять:

  • Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління.
  • Представники природних парків «Нижньосульський» і «Нижньоворсклянський».
  • Екологічні інспектори.

Нагадаємо, цього року вилов раків також був заборонений з 5 серпня до 20 вересня під час другої линьки раків.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини заборона на вилов раки водосховище водна поліція
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