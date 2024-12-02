У Миргородському районі розшукують безвісти зниклого Євгенія Ісаєва

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 137

Миргородський райвідділ поліції оголосив у розшук 40-річного Євгенія Ісаєва, який 29 листопада близько 7.00 залишив свій дім у селі Петрівці Миргородського району та досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого:

Зріст: близько 173 см.

близько 173 см. Статура: худорлява.

худорлява. Волосся: русяве із сивиною.

русяве із сивиною. Одяг: Джинси чорного кольору. Чорно-сірі ботинки. Чорна куртка. Сіра шапка.

Особливі деталі: при собі мав чорний рюкзак з особистими речами.

Як допомогти:

Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках Євгенія Ісаєва, просять звертатися до Миргородського райвідділу поліції за телефонами: