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Надзвичайні новини

У Миргородському районі розшукують безвісти зниклого Євгенія Ісаєва

Сьогодні, 18:59 Переглядів: 137

Пішов з дому на минулому тижні

Миргородський райвідділ поліції оголосив у розшук 40-річного Євгенія Ісаєва, який 29 листопада близько 7.00 залишив свій дім у селі Петрівці Миргородського району та досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Прикмети зниклого:

  • Зріст: близько 173 см.
  • Статура: худорлява.
  • Волосся: русяве із сивиною.
  • Одяг:
    • Джинси чорного кольору.
    • Чорно-сірі ботинки.
    • Чорна куртка.
    • Сіра шапка.
  • Особливі деталі: при собі мав чорний рюкзак з особистими речами.

Як допомогти:

Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках Євгенія Ісаєва, просять звертатися до Миргородського райвідділу поліції за телефонами:

  • (099) 657-63-03
  • (095) 38-89-943
  • 102.
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Автор: Руслана Горгола
Теги: розшук
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