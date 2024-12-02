У Миргородському районі розшукують безвісти зниклого Євгенія Ісаєва

Пішов з дому на минулому тижні
Миргородський райвідділ поліції оголосив у розшук 40-річного Євгенія Ісаєва, який 29 листопада близько 7.00 залишив свій дім у селі Петрівці Миргородського району та досі не повернувся. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Тих, кому відома будь-яка інформація, яка може допомогти у пошуках Євгенія Ісаєва, просять звертатися до Миргородського райвідділу поліції за телефонами:
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