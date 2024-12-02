Завтра діятимуть графіки знеструмлень для побутових і промислових споживачів (доповнено)

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 255

Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та стежити за оновленнями

Через пошкодження енергооб’єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада, 3 грудня Укренерго запровадить графіки обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Для побутових споживачів:

7.00 – 8.00: одна черга відключень.

одна черга відключень. 8.00 – 19.00: дві черги відключень.

дві черги відключень. 19.00 – 21.00: одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

Графіки обмеження потужності діятимуть з 6.00 до 22.00.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.