Через пошкодження енергооб’єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада, 3 грудня Укренерго запровадить графіки обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Графіки обмеження потужності діятимуть з 6.00 до 22.00.
Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.
Нагадаємо, що ракетні удари, завдані російською армією 17 листопада, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК.
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