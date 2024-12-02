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Завтра діятимуть графіки знеструмлень для побутових і промислових споживачів (доповнено)

Сьогодні, 18:45 Переглядів: 255

 Громадян закликають раціонально використовувати електроенергію та стежити за оновленнями

Через пошкодження енергооб’єктів під час ракетно-дронової атаки 28 листопада, 3 грудня Укренерго запровадить графіки обмеження електропостачання для побутових споживачів, промисловості та бізнесу. Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Для побутових споживачів:

  • 7.00 – 8.00: одна черга відключень.
  • 8.00 – 19.00: дві черги відключень.
  • 19.00 – 21.00: одна черга відключень.

Для промисловості та бізнесу:

Графіки обмеження потужності діятимуть з 6.00 до 22.00.

Час і обсяг обмежень можуть змінюватися. Актуальні графіки відключень для Полтавщини можна знайти на офіційному сайті Полтаваобленерго.

 

Нагадаємо, що ракетні удари, завдані російською армією 17 листопада, вразили три з п’яти працюючих теплових електростанцій української компанії ДТЕК.


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Укренерго планові відключення ГПВ
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