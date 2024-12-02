Кременчуцький таеквондист Іван Дядик — бронзовий призер Кубка Європи

Сьогодні, 18:05 Переглядів: 122

Кременчуцький спортсмен Іван Дядик виборов «бронзу» та посів III місце під час Кубка Європи з Таеквон-до І.Т.Ф. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де Іван навчається.

Відбулися змагання із 28 листопада до 1 грудня у місті Софія у Болгарії. За перемогу змагалися близько 1000 учасників із 14 країн світу. У своїй віковій та ваговій категоріях (14-15 років, до 50 кг) Іван Дядик здобув бронзову нагороду.

Готував спортсмена до змагань тренер Олег Корабельник.

Нагадаємо, у квітні Іван Дядик став чемпіоном Європи з таеквон-до ІТФ.