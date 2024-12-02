Кременчуцький таеквондист Іван Дядик — бронзовий призер Кубка Європи

Кременчуцький спортсмен Іван Дядик виборов «бронзу» та посів III місце під час Кубка Європи з Таеквон-до І.Т.Ф. Про це пишуть педагоги Кременчуцького спортивного ліцею, де Іван навчається.
Відбулися змагання із 28 листопада до 1 грудня у місті Софія у Болгарії. За перемогу змагалися близько 1000 учасників із 14 країн світу. У своїй віковій та ваговій категоріях (14-15 років, до 50 кг) Іван Дядик здобув бронзову нагороду.
Готував спортсмена до змагань тренер Олег Корабельник.
Нагадаємо, у квітні Іван Дядик став чемпіоном Європи з таеквон-до ІТФ.
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