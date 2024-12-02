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У Полтаві залишили в силі вирок підлітку, який до смерті забив чоловіка на зупинці

Сьогодні, 17:45 Переглядів: 259

 Він проведе за ґратами 7 років

Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок, винесений Київським районним судом Полтави, 16-річному юнакові, який у 2020 році неподалік зупинки громадського транспорту до смерті забив 46-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

Деталі справи:

Інцидент стався у жовтні 2020 року на вул. Соборності в Полтаві. Неповнолітній, побачивши в громадському місці п'яного чоловіка, вдарив того кулаком в обличчя. Коли потерпілий упав, підліток ще кілька разів ударив ногами в голову.

Спричинені тяжкі травми виявилися несумісними з життям, і за два тижні, не приходячи до тями, чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні.

Вирок і апеляція:

  • У 2021 році Київський районний суд Полтави засудив юнака до 7 років позбавлення волі за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого).
  • У 2024 році апеляційний суд залишив вирок без змін, не задовольнивши апеляційну скаргу обвинуваченого.

Рішення апеляційного суду набрало законної сили, але може бути оскаржене у касаційному порядку.

Нагадаємо, що у Кременчуці на 8 років засудили чоловіка, який у лютому до смерті забив знайомого.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: апеляція вирок суду прокуратура смерть побиття
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