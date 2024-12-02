У Полтаві залишили в силі вирок підлітку, який до смерті забив чоловіка на зупинці

Він проведе за ґратами 7 років
Полтавський апеляційний суд залишив без змін вирок, винесений Київським районним судом Полтави, 16-річному юнакові, який у 2020 році неподалік зупинки громадського транспорту до смерті забив 46-річного чоловіка. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.
Інцидент стався у жовтні 2020 року на вул. Соборності в Полтаві. Неповнолітній, побачивши в громадському місці п'яного чоловіка, вдарив того кулаком в обличчя. Коли потерпілий упав, підліток ще кілька разів ударив ногами в голову.
Спричинені тяжкі травми виявилися несумісними з життям, і за два тижні, не приходячи до тями, чоловік помер у реанімаційному відділенні лікарні.
Рішення апеляційного суду набрало законної сили, але може бути оскаржене у касаційному порядку.
Нагадаємо, що у Кременчуці на 8 років засудили чоловіка, який у лютому до смерті забив знайомого.
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