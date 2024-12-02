Майже чверть тепломереж області знаходяться в аварійному стані

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 129

На Полтавщині близько 25% тепломереж перебувають в аварійному стані. Про це йдеться у проєкті Програми економічного й соціального розвитку Полтавщини на 2025 рік.

Загальна протяжність тепломереж у Полтавській області складає 553,90 км за двотрубною схемою (одна труба теплоносій подає, інша — відводить). Чверть же цієї тепломережі знаходиться в аварійному стані.

Зокрема, вже другий рік триває ремонт магістральної тепломережі на вулиці Шевченка у Кременчуці. Проводить його компанія «Полтаватеплоенерго». У підприємстві зазначали, що труби на цій ділянці за 46 років експлуатації зазнали пошкоджень та «знаходяться у незадовільному стані, зокрема й через ґрунтові води, що тут протікають».

Ремонтні роботи розпочалися наприкінці літа минулого року. Цього ж року роботи продовжили у травні.