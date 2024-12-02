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З 1 жовтня понад 2 тисячі добровольців призвалися в обрані військові частини, минаючи ТЦК

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 169

 

Громадяни, які виявили бажання проходити військову службу, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ та мобілізуватися напряму, без участі ТЦК

З 1 жовтня командирам військових частин було надано право здійснювати призов без участі територіальних центрів комплектування (ТЦК та СП). Цим порядком вже встигли скористатися більше 2-х тисяч військовозобов’язаних. Про це у коментарі «Укрінформу» повідомив начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач.

Він наголосив, що новий підхід до мобілізації показує динаміку зростання. За призовом від командирів військових частин почали службу упродовж жовтня понад 700 осіб, а у листопаді — вже понад 1300 осіб.

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Водночас Горбач уточнив, що на сьогодні призов через мобілізацію залишається найбільш вагомим інструментом поповнення ЗСУ та інших структур Сил безпеки й оборони.

— Система рекрутингу продовжує розвиватися. З ініціативи Генерального штабу впроваджуються механізми, що створюють більше можливостей для громадян, які виявляють добровільне бажання проходити військову службу під час мобілізації, зокрема у їхньому власному виборі військової частини, — додав він.

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ також розповів, що нині в межах військової системи рекрутингу в Збройних Силах функціонують 5 центрів, зокрема в Сухопутних і Десантно-штурмових військах, Військо-морських силах, Силах територіальної оборони та Силах спеціальних операцій.

— У найближчих планах — створення ще одного центру рекрутингу в Силах безпілотних систем. Триває активна робота з формування до кінця 2024 року штатних підрозділів з рекрутингу на рівні бойових бригад. Йдеться про створення окремих груп рекрутерів від трьох до семи осіб в кожному такому підрозділі залежно від його чисельного складу, — сказав Роман Горбач.

  

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Нагадаємо, раніше «Кременчуцький Телеграф» писав про новий шлях для рекрутингу — відтепер командири військових частин отримали право самим займатися мобілізацією військовозобов’язаних, які добровільно виявили бажання служити.

Постановою Кабміну від 1 жовтня 2024 року № 1130 були затверджені зміни до «Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період». Згідно з ними, з 1 жовтня громадяни, які добровільно виявили бажання проходити службу, можуть самостійно обрати військову частину чи підрозділ, минаючи ТЦК та СП.

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У листопаді начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істоміна провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ.

Понад 20 тисяч українців звернулися до центрів рекрутингу: чи може це замінити мобілізацію

Раніше ми писали, що народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю NV розповів, що рекрутинг зараз не може замінити роботу ТЦК. За словами Вениславського, ТЦК зараз забезпечують 95-98% мобілізаційних заходів, необхідних для поповнення резервів ЗСУ.

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У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.

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Автор: Віктор Крук
Теги: мобілізація ТЦК та СП добровольці військова служба призов
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