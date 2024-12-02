Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Надзвичайні новини, Полтавщина

У Полтавському ТЦК військовослужбовець погрожував виколоти око чоловікові: почали службове розслідування

Сьогодні, 16:37 Переглядів: 1 215

 Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП засудило дії військовослужбовця, однак наголосило, що такі випадки часто є наслідком провокацій з боку громадян

У Полтавському ТЦК та СП розпочали службове розслідування через порушення норм поведінки військовослужбовця. Про це повідомили на фейсбук-сторінці центру.

У телеграм-каналах набуло поширення відео, на якому військовослужбовець ТЦК та СП підвищував голос і використовував ненормативну лексику під час спілкування з військовозобов’язаним.

За повідомленням пресслужби, військовозобов’язаний, який за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) був визнаний придатним до служби, не погоджувався з висновком, посилаючись на проблеми із зором. Голова ВЛК і військовослужбовці намагалися пояснити, що відповідно до Наказу №402, стан його здоров’я відповідає вимогам для служби. Після тривалого конфлікту чоловік продовжував перешкоджати роботі ВЛК, що призвело до емоційної реакції з боку військовослужбовця.

Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП засудило поведінку військовослужбовця, адже, згідно зі статтею 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці повинні демонструвати зразкову культуру, поважати гідність інших і берегти військову честь. Але в ТЦК наголошують, що такі випадки часто є наслідком провокацій з боку громадян.

Призначене службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, що 21 жовтня в туалеті пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством.


ПО ТЕМІ:

Блогер Ніколас Карма заявив про напад у Полтаві: учасником інциденту був офіцер ТЦК

3
Автор: Руслана Горгола
Теги: ТЦК та СП погрози конфлікт
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 45 від 7 листопада 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 44 від 31 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 24 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 42 від 17 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 41 від 10 жовтня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх