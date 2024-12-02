У Полтавському ТЦК військовослужбовець погрожував виколоти око чоловікові: почали службове розслідування

Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП засудило дії військовослужбовця, однак наголосило, що такі випадки часто є наслідком провокацій з боку громадян
У Полтавському ТЦК та СП розпочали службове розслідування через порушення норм поведінки військовослужбовця. Про це повідомили на фейсбук-сторінці центру.
У телеграм-каналах набуло поширення відео, на якому військовослужбовець ТЦК та СП підвищував голос і використовував ненормативну лексику під час спілкування з військовозобов’язаним.
За повідомленням пресслужби, військовозобов’язаний, який за рішенням військово-лікарської комісії (ВЛК) був визнаний придатним до служби, не погоджувався з висновком, посилаючись на проблеми із зором. Голова ВЛК і військовослужбовці намагалися пояснити, що відповідно до Наказу №402, стан його здоров’я відповідає вимогам для служби. Після тривалого конфлікту чоловік продовжував перешкоджати роботі ВЛК, що призвело до емоційної реакції з боку військовослужбовця.
Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП засудило поведінку військовослужбовця, адже, згідно зі статтею 49 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, військовослужбовці повинні демонструвати зразкову культуру, поважати гідність інших і берегти військову честь. Але в ТЦК наголошують, що такі випадки часто є наслідком провокацій з боку громадян.
Призначене службове розслідування для встановлення всіх обставин інциденту.
Нагадаємо, що 21 жовтня в туалеті пункту попереднього збору військовозобов'язаних у Щербанівській громаді знайшли тіло чоловіка, який покінчив життя самогубством.
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