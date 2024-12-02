У Полтавському ТЦК військовослужбовець погрожував виколоти око чоловікові: почали службове розслідування

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Керівництво Полтавського обласного ТЦК та СП засудило дії військовослужбовця, однак наголосило, що такі випадки часто є наслідком провокацій з боку громадян

У Полтавському ТЦК та СП розпочали службове розслідування через порушення норм поведінки військовослужбовця. Про це повідомили на фейсбук-сторінці центру.

У телеграм-каналах набуло поширення відео, на якому військовослужбовець ТЦК та СП підвищував голос і використовував ненормативну лексику під час спілкування з військовозобов’язаним.