Чоловік скоїв самогубство у туалеті ТЦК у Щербанівській громаді — Суспільне

Сьогодні, 13:09 Переглядів: 456 Коментарів: 2

За даними від джерел Суспільного, чоловік скоїв самогубство у приміщенні пункту попереднього збору військовозобов’язаних у Щербанівській громаді. Він повісився у туалеті.

Вказано, що його тіло знайшли техпрацівники. Речник поліції Полтавщини Юрій Сулаєв у коментарі Суспільному повідомив, що за даним фактом розпочате провадження за частиною 1 статті 115 «Умисне вбивство».

Що відомо про інцидент у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки

21 жовтня в технічному приміщенні пункту попереднього збору військовозобов'язаних знайшли тіло чоловіка, який, за попередніми даними, покінчив життя самогубством. Про це повідомив Полтавський Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки у фейсбуці.

За їх інформацією, слідів насильства на тілі не виявлено. На місце події викликали правоохоронців, які розпочали слідчі дії.

Чоловіка у ТЦК доставили поліціянти, оскільки той перебував у розшуку. Він відмовився проходити військово-лікарську комісію, через що складений акт відмови. Готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову за мобілізацією). Раніше чоловіка вже засудили за цією статтею до трьох років позбавлення волі з умовним терміном, який завершився у вересні 2024 року.

У ТЦК повідомляють, що жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювали, і він очікував на збірному пункті, поки оформляли документи.