У Кременчуці планують відремонтувати пішохідну доріжку за понад 300 тисяч гривень

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 209

Роботи мають виконати до 31 грудня

Комунальне підприємство «Кременчуцьке підрядне спеціалізоване шляхове ремонтно-будівельне управління» (ШРБУ) замовило поточний ремонт пішохідної доріжки на вулиці Героїв Крут вздовж будинку № 13. Орієнтовна вартість робіт складає 353 тис. 810 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro 21 жовтня. Роботи мають виконати до 31 грудня, вказано у тендерній документації. Нагадаємо, нещодавно ШРБУ замовило ремонт асфальтного покриття біля новозбудованого майданчика з напівнадземними смітниками на вулиці Київській, 63. Очікувана вартість робіт — понад 837 тисяч гривень.

Автор: Телеграф Джерело фото: архів КТ

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