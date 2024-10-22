Де на кременчужан чатують патрульні із TruCam

На дорогах Кременчука патрульні контролюють дотримання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, нагадали 22 жовтня у пресслужбі патрульної поліції міста. Про місця, де поліціянти здійснюють контроль швидкісного режиму, попереджають відповідні дорожні знаки.
Фіксацію здійснюють на таких ділянках:
Нагадаємо, колись у 2019 році патрульні продемонстрували «Кременчуцькому Телеграфу», як саме «ловлять» на TruCAM порушників.
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