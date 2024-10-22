Де на кременчужан чатують патрульні із TruCam

Сьогодні, 13:42 Переглядів: 361 Коментарів: 1

Патрульні закликають водіїв бути відповідальними та керувати з безпечною швидкістю

На дорогах Кременчука патрульні контролюють дотримання швидкісного режиму за допомогою приладу TruCam, нагадали 22 жовтня у пресслужбі патрульної поліції міста. Про місця, де поліціянти здійснюють контроль швидкісного режиму, попереджають відповідні дорожні знаки.



Фіксацію здійснюють на таких ділянках:

проспект Лесі Українки;

проспект Свободи;

вулиця Вадима Пугачова;

вулиця Київська;

набережна Лейтенанта Дніпрова;

вулиця Академіка Герасимовича;

а/д М-22 Полтава-Олександрія.

Нагадаємо, колись у 2019 році патрульні продемонстрували «Кременчуцькому Телеграфу», як саме «ловлять» на TruCAM порушників.

