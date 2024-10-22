Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Пішов служити добровольцем: у Кременчуці попрощались з військовим Артемом Братком

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 618

Загинув військовий 11 жовтня 2024 року біля селища Миропільське Сумської області

22 жовтня у Кременчуці попрощались з 29-річним військовослужбовцем Артемом Братком. Воїн був кулеметником. 

За словами військової Любов Телятник, Артем родом з села Бондарі Кременчуцького району. Працював у комунальному підприємстві «Муніципальна варта» у Кременчуці. 

Артем Братко
Артем Братко

На захист України Артем став у березні 2022 року. Загинув військовий 11 жовтня 2024 року біля селища Миропільське Сумської області, розповідає Любов Телятник. 

Староста Бондарівський старостинський округ Новогалещинської громади В’ячеслав Бондар каже, що Артем пішов служити добровольцем майже одразу, як розпочалась повномасштабна війна Росії проти України. 

— Старався строїти своє особисте життя, народив синочка. Був хлопець роботящий, простий, він виріс на наших очах. Це наша дитина. З моєю донькою ходив один клас. Тільки почалася війна, він на наступний день пішов служити добровольцем, бо він телефонував мені, питав, куди йому звертатись. Нормальний, веселий хлопець, брав від життя все можливе для себе, для своїх друзів, — розповідає В’ячеслав Бондар. 

Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.


1
Автор: Вероніка Білодід
Теги: поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 32 від 8 серпня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 31 від 1 серпня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 30 від 25 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 29 від 18 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 28 від 11 липня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх