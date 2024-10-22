Пішов служити добровольцем: у Кременчуці попрощались з військовим Артемом Братком

22 жовтня у Кременчуці попрощались з 29-річним військовослужбовцем Артемом Братком. Воїн був кулеметником.
За словами військової Любов Телятник, Артем родом з села Бондарі Кременчуцького району. Працював у комунальному підприємстві «Муніципальна варта» у Кременчуці.
На захист України Артем став у березні 2022 року. Загинув військовий 11 жовтня 2024 року біля селища Миропільське Сумської області, розповідає Любов Телятник.
Староста Бондарівський старостинський округ Новогалещинської громади В’ячеслав Бондар каже, що Артем пішов служити добровольцем майже одразу, як розпочалась повномасштабна війна Росії проти України.
Панахиду за бійцем відслужили у Свято-Миколаївському соборі. Поховали військового на Свіштовському кладовищі, де покояться й інші українські воїни.
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