У Миргородському районі згорів легковик

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22 жовтня в Лютенській громаді Миргородського району загорілась легкова автівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.

Після прибуття на місце події рятувальники з 6-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежу успішно ліквідували.

Причини займання наразі встановлюються фахівцями.

Нагадаємо, що в ніч на 21 жовтня у Кременчуці намагалися підпалити автівку волонтерки з ДУК Лідії Подлєгаєвої.