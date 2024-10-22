У Миргородському районі згорів легковик

22 жовтня в Лютенській громаді Миргородського району загорілась легкова автівка. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Полтавській області.
Після прибуття на місце події рятувальники з 6-ї державної пожежно-рятувальної частини пожежу успішно ліквідували.
Причини займання наразі встановлюються фахівцями.
Нагадаємо, що в ніч на 21 жовтня у Кременчуці намагалися підпалити автівку волонтерки з ДУК Лідії Подлєгаєвої.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.